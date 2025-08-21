Albañil se quita la vida en Saltillo; autoridades investigan caso

Problemas económicos, llevaron a un hombre a terminar con su existencia este jueves al interior de su humilde hogar ubicado en el municipio de Saltillo.

Los hechos se registraron en el tejaban ubicado en la calle San José de la colonia Postal Cerritos, hasta donde arribó Javier Alejandro, quien al ingresar, se encontró con su tío José Luis de 45 años de edad, pendiendo de un poste de madera.

Dicha situación la reportó al Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar como primeros respondientes oficiales de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el deceso del hombre, el cual se dedicaba a la albañilería.

Una vez que se acordonó la zona, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se dieron cita en el lugar para realizar las diligencias de campo correspondientes.

Tras concluir, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.