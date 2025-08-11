Deportes Santos Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026 Algodoneros del Unión Laguna

Alan Pulido rompe el silencio tras fallar penal contra Santos Laguna; ¿Qué dijo?

El delantero del Rebaño habló sobre el error que pudo haberles dado el empate

EL SIGLO

Chivas vivió un duro golpe en la jornada 4 del Apertura 2025, esto tras caer por la mínima ante los Guerreros.

El momento clave que marcó el destino del partido fue el penal fallado por Alan Pulido, que pudo haber empatado el marcador al minuto 73, pero Carlos Acevedo se vistió de héroe y adivinó la trayectoria del esférico.

"Tenía el empate y no lo metí", señala Pulido

Después del partido, el delantero del Rebaño habló con Erick López de TUDN, donde se mostró directo y sincero sobre lo ocurrido.

“Hay que poner la cara cuando se cometen este tipo de errores, tenía ahí el empate, no lo metí y nos vamos con una derrota, pero creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo y estuvimos cerca”, expresó Pulido.


Pese a la derrota, el atacante mantiene la confianza en el trabajo que realiza el equipo bajo el mando de Gabriel Milito.


“Creo que hemos hecho partidos interesantes que no se han dado los resultados, no queda más que seguir trabajando. Nada quiere fallar, queremos ganar siempre”, añadió.


Usuarios cuestionan el ligero salto que da Pulido al cobrar el penal


Este resultado marcó la segunda derrota de Chivas en el torneo, que actualmente se encuentra en la posición 14 de la tabla con apenas tres puntos, el arranque del equipo ha sido irregular, ya que perdió primero ante León 1-0, después logró un triunfo agónico 4-3 frente a San Luis, y tiene pendiente un partido contra Tigres.


El planteamiento de Milito y el desempeño del Rebaño han sido cuestionados, la derrota de Chivas llega después de la participación de los rojiblancos en la Leagues Cup, donde si bien, fueron eliminados, no supieron aprovechar el momento de inspiración tras la victoria contra Cincinnati en la última jornada.


Para concluir, las redes no perdonaron al jugador rojiblanco tras el garrafal error, usuarios "reventaron" al delantero del Rebaño señalando que su mayor error fue haber dado un "saltito" antes de cobrar el penal, factor al cual está acostumbrado en sus cobros desde los once pasos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Santos Laguna Chivas Alan Pulido Penal

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
