Mueren tres personas tras explosión en instalación policial de Los Ángeles

Una violenta explosión sacudió el viernes por la mañana una instalación de entrenamiento de las fuerzas del orden de Los Ángeles y estaba siendo investigada como un posible accidente de entrenamiento, dijeron las autoridades.

La explosión se reportó alrededor de las 7:30 de la mañana en la Instalación de Entrenamiento Biscailuz, dijo la portavoz del departamento de policía del condado de Los Ángeles, Nicole Nishida. Señaló que tres miembros del departamento murieron.

Hasta el momento, se desconoce la causa del estallido o qué hacían en ese momento los miembros del departamento. Los detectives de homicidios de la policía estaban en la escena.

Una línea inicial de la investigación indaga un posible accidente de entrenamiento, según un agente de las fuerzas del orden que cuenta con información sobre el asunto, pero no está autorizado a hablar del tema revelando su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, en una publicación en X, dijo que "parece ser un incidente horrible". Afirmó que hay agentes federales en la escena para averiguar más.

"Por favor, recen por las familias de los agentes fallecidos", escribió Bondi.

Investigadores de incendios del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y miembros del escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Los Ángeles asistían a la instalación de entrenamiento, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una publicación en X.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que ha sido informado y que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está en contacto con el departamento de policía y que vigilaba de cerca la situación. Más tarde, publicó en X que miembros del Departamento de Bomberos del Estado colaboraban en la investigación a petición de la ATF.

Imágenes aéreas de la televisora KABC muestran que la explosión ocurrió en un estacionamiento lleno de patrullas y camiones. Podían verse tres cuerpos cubiertos cerca de un camión con una rampa adjunta a una puerta lateral. Un auto patrulla de la policía, estacionado cerca del lugar, tenía un espejo retrovisor destrozado por la explosión.