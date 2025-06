Al-Ahly vs Inter Miami: ¿Cuándo y dónde ver el inicio del Mundial de Clubes?

Después de varios meses de expectativa, el nuevo Mundial de Clubes está por comenzar, esto con un formato completamente renovado y una lista de 32 participantes, el torneo arrancará este 14 de junio en suelo estadounidense.

Tras meses de espera, el Mundial de Clubes está próximo a dar su inicio este fin de semana teniendo al Al-Ahly e Inter Miami como protagonistas del primer encuentro.

Inter Miami, equipo propiedad de David Beckham, ocupa los reflectores gracias a la figura de Lionel Messi, no obstante, su clasificación no estuvo exenta de polémica, ya que no ganó la MLS ni la Concachampions pero fue designado como representante del país anfitrión, lo que generó opiniones divididas entre aficionados y analistas.

Por otro lado está el Al-Ahly, un club con gran tradición que se ganó su lugar en el torneo a base de títulos, los egipcios han dominado la Champions de África en los últimos años, con tres trofeos recientes que los colocan como uno de los referentes históricos del continente.

Al-Ahly vs Inter Miami: ¿Cuándo y por dónde ver el inicio del Mundial de Clubes?

Hora: 6:00 pm

Fecha: sábado 14 de junio de 2025

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, EEUU)

Transmisión: DAZN (de forma gratuita, la plataforma adquirió los derechos para la transmisión del Mundial)

El torneo no solo llama la atención por su cantidad histórica de equipos, sino también por su duración, estructura de grupos, y la presencia de grandes potencias como Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Chelsea y PSG.

Mientras que, en el caso de la Liga MX, Monterrey y Pachuca serán los clubes que representen al balompié mexicano en una competencia intensa, de eliminación directa tras la fase de grupos, con calendario apretado y exigencia máxima.

Para concluir, ambos conjuntos se encuentran afinando los últimos detalles para su debut en la competición, pues Pachuca realizó un par de fichajes para fortalecer su plantilla.