Ahora, sector Centro de Torreón denuncia falta de agua

Vecinos de la zona Centro de Torreón denunciaron ayer problemas en el suministro de agua potable, por lo que no tenían líquido ni para su higiene personal, el sanitario y las labores domésticas; esta queja se suma a las que en esta semana han surgido en diversos sectores del municipio, como el fraccionamiento El Roble I, Nueva Laguna Norte y Ampliación Los Ángeles, entre otros.

"Si nos quitan la luz y nos quitan el agua, somos pájaros muertos, somos pájaros sin alas, porque eso es indispensable. Ahora, el Simas no tiene la gentileza de avisar o de decirnos qué es lo que está pasando, le dije a la señorita que me atendió en mi reporte que aquí en Torreón hay mucha inconformidad con relación al agua, yo sé que no es problema de ella pero sí es problema de la empresa a la cual ella presta sus servicios. Me llegan los recibos pero puntualitos, créamelo que no tenemos agua, ni ahora, ni ayer, ni antier, ni una gota, es una situación incomodísima", declaró Aristóteles Papadakis Sosa, uno de los afectados.

Consideró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno "siempre se avientan la pelota unos con otros" pues cuando hay fallas en el suministro en diversos sectores del municipio, argumentan que hay bombas que están fuera de servicio por reparación o bien, que fue suspendida la operación de Agua Saludable para La Laguna (ASL).

El señor Aristóteles tiene su vivienda sobre la avenida Matamoros, entre la calzada Colón y la calle Prolongación Javier Mina, cerca de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

Su esposa, Guadalupe Juárez Darwich, dijo que desde finales del año pasado, había baja presión, que sólo tenían agua en la madrugada y que medio llenaban el tinaco para asearse y lavar los trastes y la ropa. "Pero ya tenemos tres días que no está entrando el agua, tenemos el tinaco abajo del piso, y antes mínimo goteaba pero tampoco se llenaba ni a la mitad. Y no resuelven, la vez pasada, en la temporada de calor, hicimos reporte tras reporte para que nos mandaran una pipa pero nunca llegó, y a una vecina sí le surtieron pero el agua estaba muy sucia", sostuvo. El número de reporte del Simas de la vivienda de Aristóteles y Guadalupe marcada con el No. 93 es el número 202501160027.

Al igual que esta pareja, hubo otras personas que se quejaron de que no salía ni una gota de las llaves de sus domicilios y que han tenido que hacer uso de pipas particulares y de garrafones de agua purificada para bañarse y otras necesidades del hogar.

Por la zona, también negocios como contadurías públicas, librerías, taquerías, funerarias, copiadoras y una institución educativa que manifestó que ayer, habían pagado una pipa para abastecerse. En otro domicilio particular ubicado en la privada Sara Pérez de Madero, una mujer que prefirió no revelar su nombre, comentó que hace dos semanas se agudizó la problemática e incluso abrió la llave y no salió una gota de agua.

Reparaciones de bombas y falta de energía

Esta semana, José Antonio Silva Campillo, jefe de mantenimiento de infraestructura hidráulica y sanitaria del Simas Torreón informó fallas en la bomba No. 80 que afectó el suministro en las colonias Nueva los Ángeles, Los Ángeles, Margaritas, Villa Jardín y Granjas San Isidro.

Además de interrupciones de energía eléctrica en las bombas 29, 36R y 85 y en el tanque de la colonia Jacarandas, que afectaron a sectores como El Roble 1 y 2 y Alamedas. De igual forma se reportó una manifestación en la colonia Nueva Laguna Norte y el organismo dio a conocer que hubo una falla en la bomba No. 23 que afectó al tanque que abastece a la zona. Este viernes 17 de enero se tiene programada la segunda sesión ordinaria de Cabildo en la cual uno de los puntos de la orden del día es precisamente la presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del alcalde Román Cepeda para la integración de diversos consejos directivos municipales, uno de ellos, el del Simas. Posteriormente se deberá aprobar la designación de la persona que habrá de ocupar la gerencia general de dicho organismo operador.