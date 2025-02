Ahora la Auditoría Superior de la Federación pone bajo la lupa a Torreón 

La Cámara de Diputados aprobó hoy en el dictamen de la Comisión del presupuesto y cuenta pública relativo a la cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2022 y a partir de hoy 11 de febrero la Auditoría Superior de la Federación deberá pasar los expedientes a las fiscalías para su investigación y sanción económica, administrativa o penal según sea el caso.

De acuerdo con el documento recién aprobado por la Cámara de Diputados, el municipio de Torreón se encuentra entre los ayuntamientos que muestran incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios por 346.3 mdp (17.9 % del total), de los cuales 246.5 mdp correspondieron a Pliegos de Observaciones y 99.9 mdp a Solicitudes de Aclaración.

En el caso específico de Torreón, Coahuila hay incumplimiento de 57.9 millones de pesos en el rubro de adquisicones, arrendamientos y servicios, otro es el municipio de Tecámac, Estado de México, con 80.9 mdp; la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, con 75.1 mdp que en conjunto concentraron el 61.7 % del total de las irregularidades.

El dictamen señala que, con el fin de incrementar la cobertura de la revisión de municipios y alcaldías, se implementó una estrategia de auditoría basada en la revisión de operaciones particulares financiadas con participaciones federales, tales como adquisiciones de bienes o servicios, realización de obras públicas o pago de servicios personales.

El dictamen que fiscaliza la Cuenta Pública 2022 se practicaron 283 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 2024, ‘Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariados, Revolucionario y Defensor del Mayab’. Explica que el universo seleccionado fue de 19,163.2 mdp y la muestra fue de 19,163.2 mdp (100.0 %) Las auditorías a los recursos resultaron en la determinación de 283 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas: 177 registraron observaciones con posible impacto económico, las cuales, de manera conjunta, ascendieron a 1,939.5 mdp, donde está incluido el Municipio de Torreón. De este importe, 0.2 mdp fueron recuperaciones operadas y 1,939.3 mdp correspondieron a montos por aclarar, los cuales se conformaron de Solicitudes de Aclaración por 276.5 mdp y de 1,662.7 mdp asociados con Pliegos de Observaciones.

Según el reporte de fiscalización el importe relacionado con Pliegos de Observaciones se concentró en 54.7 % en los municipios del Estado de México y las alcaldías de la Ciudad de México con 703.9 mdp y 205.8 mdp, respectivamente. Por su parte, la suma de los importes asociados con Solicitudes de Aclaración de las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios de Coahuila con 156.3 mdp y 57.9 mdp, respectivamente, representaron el 77.5 % del total de ese concepto. En relación con el indicador monto por aclarar/muestra auditada, su valor promedio a nivel nacional en estas auditorías fue 10.1 %. Por su parte, el monto por aclarar de 1,939.3 mdp por parte de los 283 municipios y alcaldías auditadas de las 32 entidades federativas, se determinó en las siguientes irregularidades: o La falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales representó un importe por aclarar de 1,042.9 mdp (53.8 % del total), de los cuales 885.7 mdp correspondieron a Pliegos de Observaciones y 157.3 mdp a Solicitudes de Aclaración. Al respecto, el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con 79.0 mdp; el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con 73.9 mdp; la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, con 69.5 mdp; , con 69.5 mdp; y el municipio de Puebla, Puebla, con 61.7 mdp concentraron el 27.2 % del total. Entre 104 municipios concentraron el restante 72.8 % con 758.9 mdp por aclarar por este concepto de irregularidad.

De los 458 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 484 acciones, las cuales se integraron por 263 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 201 Pliegos de Observaciones, 18 Solicitudes de Aclaración y 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

RIESGOS IDENTIFICADOS.

El análisis de los riesgos identificados se sustenta en la información obtenida de los cuestionarios de 1,800 auditorías sobre la Cuenta Pública 2022. Es importante aclarar que esa cifra no coincide con el total de revisiones incluidas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, debido a la diferencia de fechas entre la conclusión de la totalidad de las auditorías y el cierre de la edición del Informe General Ejecutivo elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. De las referidas 1,800 auditorías, 694 no están asociadas con algún área clave con riesgo, es decir, no presentan problemáticas relevantes con base en el juicio de los auditores. Las 1,106 auditorías restantes dieron lugar a 1,440 registros sobre áreas clave con riesgo