Águilas del América y Diablos de Toluca buscan ventaja en la final

Sesenta y tres años después, el futbol mexicano podría tener otro tetracampeón. La noche de este jueves, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el América y el Toluca disputan el primer capítulo de la gran final en el Clausura 2025.

Las Águilas llegan a su cuarta serie por el título consecutiva, algo que ningún equipo había conseguido; sin embargo, no quieren que quede en eso y el objetivo es claro: Alcanzar la estrella 17.

Pero no sólo eso hace especial a este desenlace. Aunado a la presencia de Antonio Mohamed o los 15 años del Toluca sin título, los azulcrema quieren acabar con el último argumento que "salva" al Guadalajara, su acérrimo rival.

El único tetracampeón en la era profesional son las Chivas. En la década de los 60, hilaron cuatro títulos y es de los pocos logros que las mantienen como uno de los grandes en el futbol nacional.

Las Águilas y su afición desean acabar con todo lo relacionado al Guadalajara y, de conseguir este campeonato, fulminarían una estadística que parece más mito.

"Acostumbro decir que la opinión es libre y que cada uno dé la que quiera. No comento opiniones de otros, menos cuando vienen de otras aficiones", dijo el técnico André Jardine, sobre cuál tetracampeonato tendría más valor, en caso de que lo consigan el domingo.

El primer paso debe darse la noche de este jueves, ante el demonio.

ELOGIA AL TRICAMPEÓN

Antonio Mohamed es el técnico de los Diablos Rojos, defenderá el escudo del Toluca hasta el límite de cara a la final del Clausura 2025, pero el argentino no puede negar que enfrente estará "el más grande", el América.

"El Turco", quien ya dirigió y fue campeón con las Águilas -Apertura 2014-, se rindió en elogios ante el tricampeón del futbol mexicano: "El América es el más grande, de eso no hay duda. Intentaremos quitarle la posibilidad de ganar cuatro torneos seguidos, para eso estamos acá, en la final", mencionó.

De igual forma, no dejó atrás la grandeza de los choriceros, tercer equipo con más campeonatos ganados -diez- en la Liga MX: "Buscaremos también hacer mucho más grande a Toluca de lo que es, eso es lo que tenemos como objetivo".

Sobre su estancia al frente de los azulcremas, que terminó de manera abrupta, Mohamed decidió no entrar en polémicas: "Ya me tocó tener una final con América luego de mi salida -lo derrotó en el Apertura 2019 al frente de Monterrey-, la vida continúa, uno no se puede quedar en el pasado. La pasé bien con ellos, pero hoy soy rival y obviamente quiero ganar", sentenció.

En la fase regular, el América goleó por 3-0 al Toluca, pero eso "no quiere decir nada. Nos dejó aprendizaje. Luego de eso, mostramos otra faceta".