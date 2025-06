Aguas internacionales: qué son y cómo se juzgan los delitos allí

La coalición internacional Flotilla de la Libertad ha denunciado en la madrugada de este lunes que el barco humanitario Madleen, con 12 activistas a bordo, incluida Greta Thunberg, fue "abordado" y "secuestrado" por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Entre los tripulantes, se encontraba un activista español. Según la denuncia, el buque fue interceptado cerca de Egipto mientras se dirigía a la Franja de Gaza.

La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, informó que minutos antes había perdido comunicación con la embarcación. Además, instó al gobierno del Reino Unido a "exigir una aclaración completa y garantizar la liberación inmediata del buque y su tripulación", dado que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel difundió imágenes de los activistas y aseguró que "todos los pasajeros del 'yate selfie' están sanos y salvos". En su comunicado, calificaron el incidente como "el final del espectáculo".

¿Qué son las aguas internacionales?

También conocidas como “alta mar,” las aguas internacionales son aquellas que no pertenecen a la jurisdicción de ningún estado. No forman parte de la zona económica exclusiva, el mar territorial ni las aguas interiores de ningún país o archipiélago. Estas aguas comienzan más allá de las 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) desde la costa de cualquier nación, una vez finaliza su Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Julio Guinea, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea, explica a Newtral.es que las aguas internacionales son “espacios comunes sin titularidad estatal, abiertos al uso y aprovechamiento de toda la humanidad.”

Además, destaca su importancia estratégica: “Son zonas de un valor incalculable, fundamentales para la conectividad, la economía global y la proyección internacional de los estados, especialmente para las grandes potencias navales.”

¿Cómo están reguladas?

Las aguas internacionales se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un tratado adoptado en 1982 y en vigor desde 1994. Este marco jurídico ha sido ratificado por más de 160 países, aunque algunas naciones, como Estados Unidos, Venezuela e Israel, no lo han ratificado y, por tanto, no son parte del acuerdo.

No obstante, la falta de ratificación no exime a estos países de cumplir con los principios fundamentales del derecho del mar. Según los expertos, estos principios derivan de prácticas generales aceptadas por la comunidad internacional como normas consuetudinarias. Sin embargo, la ausencia de ratificación limita su participación: estos estados no tienen voz ni voto en los órganos de la Convemar y, generalmente, no pueden invocar su protección frente a otros países.