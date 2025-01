Agua Saludable para La Laguna sigue sin operar tras tres semanas

Los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón siguen sin recibir agua proveniente del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y así han estado durante las últimas tres semanas. Los municipios actualmente abastecen a sus ciudades, igual que siempre lo han hecho, mediante la extracción de agua de pozos que dependen de sus organismos operadores de agua potable locales.

"No hemos tenido mayor razón, yo creo que hay que aprovechar los medios para que la gente de Conagua nos pueda decir qué va a pasar con Agua Saludable, no hemos tenido ninguna noticia de parte de Gabriel Riestra, que es el encargado de la Conagua local. Estaré a la expectativa", dijo el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

El presidente municipal de Lerdo confirmó que ya son tres semanas que dejaron de recibir el agua de ASL y también dijo que seguramente los municipios están en la mejor disposición de ayudarle al gobierno federal para operar la planta.

"Son prácticamente tres semanas que no recibimos una sola gota, me dicen que la causa es porque no tienen gente que opere la planta, que no tienen quién le sepa, entonces yo creo que si nos pidieran ayuda a los municipios estamos mas que listos para prestarles gente que opere la planta y que puedan echarla a funcionar", dijo el alcalde.

Aseguró que en el caso de Lerdo el Ayuntamiento a través del Sistema de Agua Potable y Acantarillado de Lerdo (Sapal) se ha hecho lo conducente, es decir, la reactivación de algunos pozos que suelen dejarse fuera de operación (para evitar romper tuberías por la presión) cuando se cuenta con el abastecimiento de ASL para poder surtir a la población.

"Nosotros hemos estado haciendo lo propio a través de los pozos que hay aquí del Sapal. Lo que hicimos desde un inicio es echarlos a funcionar. No hemos tenido mayores problemas de desabasto, hay algunas colonias donde un día o dos hubo detalles en la presurización pero se hizo un control de válvulas para que pueda abastecerse al 100 por ciento", mencionó el alcalde.

El edil informó que actualmente operan los 13 pozos ubicados en la zona urbana, en vista de que el Proyecto Agua Saludable no está funcionando.

El edil señaló que está a la espera de una reunión con el encargado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gabriel Riestra, para conocer los detalles sobre la operatividad del Proyecto Agua Saludable. Destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno será fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la planta.

“Hemos hecho nuestra parte, asegurándonos de que los pozos de agua estén operando. Afortunadamente, no hemos enfrentado desabasto y hemos implementado ajustes que nos han permitido abastecer incluso las colonias y fraccionamientos más alejados de la ciudad”, indicó.