Agua Saludable avanza y aumentará su capacidad en La Laguna

La potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna tiene capacidad para producir 3,804 litros por segundo y la meta es llegar hasta los 7,500. Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que lo que algunos pudieran percibir como un retraso en el proyecto no es tal, sino que están en el proceso de recibir la planta con todos los módulos listos para operar durante los próximos 30 años.

Aseguró que el programa federal, además, implica contar con agua de menor costo, en términos de la extracción que se realiza actualmente en los pozos a cada vez mayor profundidad.

"Aunque no lo crea mucha gente será un agua de menor costo. Increíble, pero es cierto. La planta potabilizadora va trabajando. Va trabajando. Va avanzando, ya ha ido creciendo su capacidad de trabajo. No podemos recibir una planta potabilizadora y un módulo de planta potabilizadora que no esté listo para trabajar, ese ha sido el retraso que mucha gente ve, pero no es un retraso, es una seguridad de que el día de mañana trabaje los 30 años de manera continua", explicó.

Mencionó que se producen 654 litros por segundo en el primer módulo y están por integrar el segundo de 634, para que sean 1,268, y así sucesivamente hasta llegar a los 3,804 litros por segundo que se tienen actualmente.

"Tenemos que estar seguros, esa planta potabilizadora tiene que producir 7,500 litros por segundo como máximo, 6,340 en promedio, 6,340 litros por segundo se dice fácil pero nunca los hemos tenido en La Laguna. Nunca. Vamos a tener agua para todos y cada uno de los que vivimos en La Laguna", añadió.

El funcionario dijo que los laguneros son los únicos beneficiados de Agua Saludable. En este sentido, mencionó que hay plazos importantes, pues a finales de marzo se debe tener preparado el programa para entregar a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Torreón, Tlahualilo, la localidad de Bermejillo, San Pedro y Francisco I. Madero.

"Estamos integrando los puntos más finos de Agua Saludable, los vamos a sacar adelante y vamos a tener agua en esas localidades, sigue Matamoros, Viesca y cerrar el tema con Torreón. Torreón es muy importante para la Conagua, demasiado importante, pero tenemos que cerrarlo e integrarnos y trabajar de manera conjunta", expuso el director del organismo de cuenca.

Riestra Beltrán dijo que primero se buscará llegar con el agua a los municipios, entonces se hará un diagnóstico de la estructura. En el caso de Torreón, dijo que ya se revisa un proyecto para integrar todos y cada uno de los tanques que tiene conectados a las redes, como están separadas.

Señaló que Agua Saludable todavía cuenta con presupuesto para 2026, por lo que este año no sería el último para trabajar en acciones dentro del proyecto.

En relación a los costos que tendrá el agua, el funcionario indicó que entre mayor volumen se entregue, será más barata, pero aclaró que se deberá medir todo el líquido que se entregue, es decir, se pedirá a los municipios que cuenten con medidores en la totalidad de los domicilios.

"Uno de los puntos principales que trae la Conagua es la medición, hay que medir, todos tenemos que tener un medidor en nuestra casa, es lo primero que hemos pedido y lo vamos a integrar dentro del programa ya en los municipios. Que todas las casas tengan medidor", dijo.

"Llegó a la hora de estar todos conscientes de que lo que tenemos lo tenemos que cuidar, nosotros tenemos que cuidar lo se saque. Hay que medir el agua", reiteró.