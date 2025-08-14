Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Obras Públicas Autismo Gómez Palacio

Agrupamiento Violeta

Agrupamiento Violeta protege la integridad y bienestar de las mujeres en Gómez Palacio

Agrupamiento Violeta protege la integridad y bienestar de las mujeres en Gómez Palacio

Agrupamiento Violeta protege la integridad y bienestar de las mujeres en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mantiene en operación el Agrupamiento Violeta, unidad especializada en prevenir, atender y dar seguimiento a situaciones que pongan en riesgo la integridad de las mujeres, con acciones firmes para garantizar su seguridad y bienestar.

El titular de la corporación, Luis Alberto Duarte Vázquez, explicó que este grupo atiende casos de daño psicoemocional —como amenazas verbales, insultos u ofensas—, violencia sexual (acoso, violación o explotación), afectaciones patrimoniales (despojo o venta no autorizada de bienes) y agresiones físicas que van desde empujones y golpes hasta lesiones graves.

Señaló que por órdenes de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, el Agrupamiento Violeta ofrece de manera gratuita asesoría legal, apoyo psicológico, orientación inicial, visitas de seguimiento, canalización a instancias especializadas y coordinación con otras instituciones, siempre con profesionalismo, respeto y estricta confidencialidad.

La responsable del Agrupamiento, Melissa Ramos Granillo, exhortó a las mujeres a actuar de inmediato en caso de riesgo.



“Si consideras que estás viviendo una situación de peligro, debes llamar de inmediato a los números de emergencia. Indica tu ubicación y, si puedes, proporciona tus datos", señaló.




Recomendó que si la situación ocurre en el hogar se intente salir a un lugar seguro, y de no ser posible, buscar refugio en un sitio protegido y hacer ruido para alertar a otras personas.


Las mujeres que requieran apoyo u orientación pueden acudir directamente a las oficinas del Agrupamiento Violeta, ubicadas en bulevar José Rebollo Acosta s/n, colonia Armando del Castillo Franco, o comunicarse al 871 714 03 17.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Agrupamiento Violeta protege la integridad y bienestar de las mujeres en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406489

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx