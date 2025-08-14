Agrupamiento Violeta protege la integridad y bienestar de las mujeres en Gómez Palacio

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mantiene en operación el Agrupamiento Violeta, unidad especializada en prevenir, atender y dar seguimiento a situaciones que pongan en riesgo la integridad de las mujeres, con acciones firmes para garantizar su seguridad y bienestar.

El titular de la corporación, Luis Alberto Duarte Vázquez, explicó que este grupo atiende casos de daño psicoemocional —como amenazas verbales, insultos u ofensas—, violencia sexual (acoso, violación o explotación), afectaciones patrimoniales (despojo o venta no autorizada de bienes) y agresiones físicas que van desde empujones y golpes hasta lesiones graves.

Señaló que por órdenes de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, el Agrupamiento Violeta ofrece de manera gratuita asesoría legal, apoyo psicológico, orientación inicial, visitas de seguimiento, canalización a instancias especializadas y coordinación con otras instituciones, siempre con profesionalismo, respeto y estricta confidencialidad.

La responsable del Agrupamiento, Melissa Ramos Granillo, exhortó a las mujeres a actuar de inmediato en caso de riesgo.

“Si consideras que estás viviendo una situación de peligro, debes llamar de inmediato a los números de emergencia. Indica tu ubicación y, si puedes, proporciona tus datos", señaló.

Recomendó que si la situación ocurre en el hogar se intente salir a un lugar seguro, y de no ser posible, buscar refugio en un sitio protegido y hacer ruido para alertar a otras personas.

Las mujeres que requieran apoyo u orientación pueden acudir directamente a las oficinas del Agrupamiento Violeta, ubicadas en bulevar José Rebollo Acosta s/n, colonia Armando del Castillo Franco, o comunicarse al 871 714 03 17.