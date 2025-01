“Agradecemos sus oraciones'; laguneros de Banda Rancho Grande tras lamentable accidente

"Después de la tragedia que vivimos nos sentimos reconfortados por el cariño y las atenciones que nos están brindando, tanto colegas como nuestros seguidores”, dice Héctor Moreno, líder de la Poderosa Banda Rancho Grande, agrupación local que sufrió un lamentable accidente, el cual, "afortunadamente" solo dejó pérdidas materiales.

Tras ofrecer una presentación en el estado de Zacatecas, los músicos venían de vuelta a Lerdo, sin embargo, su autobús se incendió y pese a estar dormidos, salvo el conductor, todos lograron despertarse rápidamente y salir ilesos.

Víctor Francisco Moreno, vocalista de la Rancho Grande y Héctor Moreno, recibieron al "Defensor de la Comunidad" en sus oficinas para hablar de este incidente y agradecer el apoyo que las personas les han brindado.

“Estamos tristes por el tema de las pérdidas, afortunadamente materiales, que también duelen un montón, pero a la vez contentos porque todos estamos bien y no hubo pérdidas humanas”, comentó Héctor.

El artista detalló cómo ocurrió el accidente durante los primeros minutos del 14 de enero, luego de cantales a sus fans en La Higuera, Huanusco (Zacatecas).

“Terminamos el show. Ya casi llegando, pasando Velardeña, por la autopista, nos sucede esto. El camión no dio señales de tener algún desperfecto y siempre revisamos nuestras unidades.

“Los peritos nos comentaron que una balata se incendió y fue la que inició el fuego, consumiendo el autobús por completo. Todos venían dormidos, pero pudieron bajarse. Los instrumentos y sus pertenencias ahí se quedaron y también se consumieron. Creemos que son pérdidas de dos millones de pesos”.

Tomó la palabra Víctor Francisco para expresar cómo pasó esta experiencia que no le desea a nadie.

“Veníamos todo ahí. Ropa, sacos, zapatos...todo se nos quedó. Una pérdida total. Estamos echándole ganas, aquí y estamos y vamos a seguir con nuestros compromisos”.Héctor Moreno de nueva cuenta agradeció la manera en la que los laguneros le están extendiendo la mano a la Poderosa Banda Rancho Grande. También reconoció la labor de los cuerpos de emergencia.

“Mi teléfono móvil no me ha dejado de sonar, tanto mensajes como llamadas. No preguntan cómo estamos. Les avisamos que no vamos a cancelar evento ni aquí en México ni en Estados Unidos.

"Nos la estamos arreglando para poder cumplir con todo. Estamos vivos, gracias a Dios, y seguiremos trabajando. Algunos compañeros nos han ofrecido hasta sus instrumentos para trabajar, en verdad que, de todo corazón, les damos las gracias”.

Reconoció Moreno que al dedicarse, en este caso, a la música, pueden ocurrir estos accidentes, ya que se la pasan viajando por sus presentaciones y casi siempre, vía terrestre.

“El riesgo está latente en cualquier lugar, pero sí, nosotros estamos expuestos a miles de cosas. Sin embargo, nosotros elegimos este camino y hay que trabarlo como debe ser”.

En las oficinas de la agrupación, Héctor mencionó que hoy jueves salen a Estados Unidos para ofrecer conciertos.

“Andaremos en California y en Arizona, luego volvemos a la Comarca Lagunera con el fin de ofrecer unos conciertos acá”.

Por otro lado, el líder de la Rancho Grande informó que van a grabar nuevas canciones al lado de grandes personalidades de la música.