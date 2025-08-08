Coahuila Coahuila Monclova AHMSA SALTILLO GOBIERNO DE COAHUILA

Agosto y septiembre son críticos para proliferación del dengue: SS

MARISELA SEVILLA

SALTILLO, COAH.- Ante las altas temperaturas y el aumento de lluvias que se han registrado en la entidad, autoridades de salud y educación en Coahuila intensificaron las acciones preventivas para evitar brotes de enfermedades propias de la temporada, principalmente el dengue.

El Secretario de Salud del Estado, Eliud Aguirre, informó que desde febrero se activó una estrategia preventiva estatal, tras recibir un informe de la Organización Panamericana de la Salud que alertaba sobre un posible repunte de casos similar al del año pasado.

“En 2024 tuvimos 5,400 casos y 44 lamentables defunciones por dengue. Esa experiencia nos dejó una lección muy clara: hay que actuar a tiempo. Por eso este año empezamos temprano con campañas de descacharrización, fumigación y aplicación de abate en zonas de mayor riesgo”, explicó Aguirre.

Gracias a estas acciones, dijo, hasta la primera semana de agosto de 2025 se han registrado solo 17 casos confirmados en todo el estado y, hasta el momento, no se reportan fallecimientos. Esto representa una disminución considerable en comparación con el año anterior.

No obstante, el funcionario advirtió que los próximos meses representan un desafío: “Agosto y septiembre suelen ser los más críticos según los registros anteriores. No podemos confiarnos”, apuntó.


Las autoridades estatales continúan trabajando en conjunto con los municipios y llaman a la población a mantener medidas preventivas desde sus hogares, eliminando criaderos de mosquitos y participando en las campañas comunitarias.


Además del dengue, Aguirre mencionó que se mantiene vigilancia sobre otras enfermedades de temporada como la rickettsia, que también puede incrementarse con las condiciones actuales de calor extremo y humedad.


"Prevenir es una tarea de todos. Si cada quien hace su parte, podemos evitar una crisis sanitaria como la del año pasado", concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx