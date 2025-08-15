Agentes municipales trasladan al hospital a pequeño intoxicado

En los primeros minutos de la madrugada del viernes, elementos de la Policía Municipal de Torreón acudieron de inmediato al llamado de auxilio en el Ejido La Unión, donde se reportó que un menor de tres años había ingerido de manera accidental varias pastillas de un suplemento vitamínico.

La madre del menor informó a los agentes que su pequeño hijo, había consumido accidentalmente aproximadamente cuatro tabletas de “Redoxon”. Ante la urgencia, los oficiales actuaron con prontitud y trasladaron a la madre y al menor en la patrulla rumbo a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana.

En el lugar, el pequeño fue recibido por el personal médico del área de Pediatría, quien realizó la valoración correspondiente y determinó que el menor se encontraba fuera de peligro.

Gracias a la rápida reacción y coordinación de los agentes municipales, se logró brindar atención médica inmediata, asegurando el bienestar del niño.