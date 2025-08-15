Policiaca ROBOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD INCENDIOS NARCOMENUDEO

Agentes municipales trasladan al hospital a pequeño intoxicado

Gracias a los agentes de la Policía brindaron atención médica inmediata y se aseguró el bienestar del niño

Agentes municipales trasladan al hospital a pequeño intoxicado

Agentes municipales trasladan al hospital a pequeño intoxicado

EL SIGLO DE TORREÓN

En los primeros minutos de la madrugada del viernes, elementos de la Policía Municipal de Torreón acudieron de inmediato al llamado de auxilio en el Ejido La Unión, donde se reportó que un menor de tres años había ingerido de manera accidental varias pastillas de un suplemento vitamínico.

La madre del menor informó a los agentes que su pequeño hijo, había consumido accidentalmente aproximadamente cuatro tabletas de “Redoxon”. Ante la urgencia, los oficiales actuaron con prontitud y trasladaron a la madre y al menor en la patrulla rumbo a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana.

En el lugar, el pequeño fue recibido por el personal médico del área de Pediatría, quien realizó la valoración correspondiente y determinó que el menor se encontraba fuera de peligro.

Gracias a la rápida reacción y coordinación de los agentes municipales, se logró brindar atención médica inmediata, asegurando el bienestar del niño.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: intoxicación menor ejido La Unión Torreón

               


Agentes municipales trasladan al hospital a pequeño intoxicado


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
