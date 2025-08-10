Agentes municipales detienen a dos hombres por robo a negocio en el Diagonal Reforma

En un operativo de vigilancia preventiva, elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres en flagrancia por el presunto robo a un comercio ubicado en la intersección del bulevar Diagonal Reforma y Ramón Méndez, en el negocio denominado Carnes Laguna.

El hecho se registró la madrugada del domingo, alrededor de las 3:14 horas, cuando patrullas de la corporación detectaron a dos individuos que extraían objetos por la puerta de acceso de personal del establecimiento.

Al notar la presencia de los uniformados, ambos ingresaron nuevamente al inmueble, desatando una persecución que culminó en la azotea del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel “NN” de 27 años de edad y Miguel Ángel “NN” de 45 años, quienes portaban un carrito de supermercado color naranja, un minisplit marca LG en color beige, un motor de motocicleta en partes, un motor para aire lavado en color azul, dos poleas de aproximadamente 35 centímetros, otro motor para aire lavado en color negro y una bomba periférica en color amarillo con negro.

Tras informarles sus derechos, los agentes los trasladaron al centro de detención temporal para su certificación médica y posteriormente los presentaron ante el agente investigador del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por el delito de robo a negocio en flagrancia.

Será en las próximas horas que se resuelva su situación legal, toda vez que se verifique si loa pate afectada interpuso o no la denuncia correspondiente.