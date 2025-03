Agentes de Tránsito en Torreón podrían portar tasers y cámaras corporales

En la última reunión semanal de Seguridad, se comentó que no necesariamente todos los agentes de Tránsito y Vialidad deben portar armas de fuego, sino que también pudieran utilizar armas no letales o taser’s con la única intención “de seguir blindando a la ciudad de Torreón, no es con otra intención”, señaló el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero.

Además, el funcionario agregó que si hay necesidad y con el fin de generar mayor confianza en la ciudadanía, también se podrían incluir las cámaras corporales, también conocidas como body cams.

El secretario dijo que la Tesorería Municipal está haciendo un análisis financiero para definir cuál será la inversión para este esquema de seguridad vial.

Dijo que en este análisis, se está considerando que todos los años se reciben recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y de los cuales, por lo menos un 20 por ciento se deben destinar a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes.

Ganem Guerrero comentó que este asunto debe quedar resuelto en el primer semestre de este año y que esta semana, se tiene prevista una reunión con regidores y la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, a fin de abordar el tema.

“La idea es que esta semana el director de Vialidad y Movilidad Urbana, Luis Morales, incluso quien está actualmente al frente de la Dirección de Vialidad, van a tener una reunión con los regidores para ir haciendo ese análisis, para irlo viendo, el alcalde ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, se está haciendo bien un análisis de quiénes y a cuáles y cuántos tránsitos se van a armar.

En ese proceso estamos, hay quienes ahorita son agentes de Vialidad y fueron Policías, que tienen la capacitación, que cumplen con absolutamente todos los requisitos. ¿Por qué no aprovechar esa capacitación?, ¿por qué no aprovechar esa experiencia que tienen para que en su momento también y por cualquier cosa nos puedan ayudar en materia de seguridad?”, indicó.

Como se recordará, el Municipio de Torreón anunció que en una primera etapa, cerca del 20 por ciento de los agentes de Tránsito y Vialidad se incorporarán a un esquema de seguridad vial en el que se considera la portación de armas. En la actualidad, la corporación está conformada por poco más de 300 elementos, por lo que de inicio, se integrarían entre 50 y 60.

Las autoridades municipales aseguran que los agentes cuentan con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) y que ya cuentan con capacitación, adiestramiento y que pasaron los exámenes de control y confianza, al igual que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

CÁMARAS INTERCONECTADAS

Por otro lado, el secretario informó que en los próximos días se hará el anuncio oficial referente a que las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) de la Policía Municipal ya están conectadas con el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila.