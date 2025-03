Afirman que hay plan emergente por miniciclo, pero falta dinero

El plan emergente que se dice van a implementar los gobiernos estatal y federal en la Comarca Lagunera para mitigar las perdidas millonarias que se tendrán este año porque no hay agua suficiente para el riego de los cultivos eran “para ayer”, pues si bien las autoridades aseguran que se tienen “planchados” los programas para apoyar a los productores, reconocen que no se ha liberado el recurso y teniendo el antecedente lo que se batalla para que la Secretaria de Hacienda lo entregue, ya será muy tarde.

Así lo consideró, Antonio Castañeda Delgadillo, productor del municipio de San Pedro e integrante de la mesa directiva de la CNC municipal, quien recordó que en 1996 también hubo un mini ciclo de riego, pero en esa ocasión las autoridades se prepararon un año antes con un plan y se tenía todo listo para amortizar las pérdidas que se iban a tener.

“Yo creo que los gobiernos estatal y federal todavía no dimensionan los problemas que se va a tener en La Laguna. En el caso de San Pedro es el municipio más agrícola y donde casi toda la superficie se siembra con agua del río, porque en Matamoros se siembra mucho más el melón y sandía y casi toda la superficie, sino es que toda es con agua de noria, en Madero también la mayoría de los que siembran es forraje es con agua de noria, pero acá nosotros vamos a ser los más fregados”, insistió.

El productor dijo que, incluso tras el evento que tuvieron la semana pasada para la firma del Programa de Tecnificación de Riego en el Distrito 017, que presidieron el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, el director general de Conagua, Efraín Morales, así como los gobernadores de Durango, Esteban Villegas y de Coahuila Manolo Jiménez. Este último declaró a los medios de comunicación que la presidenta Claudia Sheinbaum le iba a “meter” 100 millones de pesos y él 20 millones, para juntar una bolsa y apoyar a los productores, pero repitió que “nomás falta el dinero”.

Castañeda Delgadillo repitió que en San Pedro la económica está sostenida prácticamente en la agricultura y no habrá trabajo para las personas en las parcelas, para los tractoristas, en las plantas despepitadoras, las máquinas piscadoras y por ende no habrá ventas en los negocios de refaccionarias, de insumos agrícolas, incluso dijo toda la actividad comercial se vendrá abajo, por lo que insistió que están muy preocupados.

“La gente está muy preocupada, porque se oye que en el gobierno dicen que van a meterle 10 millones que pal programa de no sé qué, que 200 millones pa un puente y que esto pa allá, pero ¿por qué no dice el gobernador; hay les va 100 millones a La Laguna?, pa mitigar el problema que se viene en el campo, lo cierto es que hasta ahorita no hay nada claro y el ciclo de riego ya empezó”.