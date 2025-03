Afectan a la ciudadanía porque yo no aspiro a nada: Leticia Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio

En la sesión de Cabildo de este jueves la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mencionó que los ciudadanos que se quejan del mal estado de los caminos rurales y que recientemente se manifestaron tienen razón en quejarse ante las condiciones en las que están.

No obstante, es necesario aclarar, dijo el director de Obras Públicas de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, que muchos de estos caminos son de competencia estatal por lo cual la responsabilidad de su mantenimiento suele ser compartida entre Estado y Municipio.

Antes de dar la palabra al director de Obras Públicas, la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, mencionó que aunque los ciudadanos tienen razón en quejarse por el mal estado de esos caminos, que ella misma ha constatado, también dijo que en la reciente movilización para la manifestación y bloqueo en el cual se vieron afectados otros ciudadanos y conductores hubo activismo político de un diputado local.

También dijo que la movilización política de ciudadanos en tiempos electorales es algo que suele suceder.

"Todos sabemos que cada vez hay elecciones siempre sale alguien afectando a la ciudadanía, porque no me afectan a mí, yo no aspiro a nada, no voy a nada... Simple y sencillamente terminar mi ciclo como presidenta municipal como me comprometí con el pueblo de Gómez Palacio. Quiero decirles que de inmediato di la instrucción a Obras Públicas, para que el ingeniero Juan, bachearan por mientras, y que él les explique cómo está el tema y qué viene para esas situaciones que se nos presentaron", señaló la alcaldesa.