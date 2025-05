Advierten protestas por impuestos a remesas de migrantes en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que de ser necesario impulsará movilizaciones con el objetivo de evitar que se impongan impuestos a las remesas que envían migrantes mexicanos desde Estados Unidos.

Al encabezar la supervisión de proyectos prioritarios en San Luis Potosí, la Mandataria federal señaló que en el país vecino hay "mucha discriminación" y calificó como "injusto" aplicar un impuesto a las remesas que envían los migrantes mexicanos, pues indicó que estos trabajan duro y pagan sus impuestos.

Recordó que hace unos días hizo el llamado para que los paisanos envíen cartas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales a los senadores estadounidenses para evitar que aprueben la propuesta de imponer un impuesto de 3.5% a las remesas que envíen extranjeros.

"Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así.

"Vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados", expuso.

CONTRIBUCIÓN DE LOS PAISANOS EN EL PAÍS VECINO

Acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que en la Unión Americana viven casi 40 millones de personas de origen mexicano, quienes, afirmó, no sólo sostienen la economía de México sino también la de ese país.

En este sentido, señaló que Estados Unidos no sería lo que es sin la contribución de los migrantes mexicanos. "Hay mucha discriminación. Y nosotros desde aquí les decimos que para nosotros también son héroes y heroínas de la patria, porque se fueron allá y siguen ayudando a nuestro país. Pero, además, no sólo sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de los Estados Unidos . Que se oiga bien y que se oiga fuerte: ¡Estados Unidos no es lo que es, si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera!".

PROTESTAN MAESTROS DE LA CNTE

En el acto se hicieron presentes maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes lanzaron consignas durante todo el evento, exigiendo la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como un aumento salarial de 100%.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los manifestantes a respetar la asamblea y propuso una votación a mano alzada.

"A ver, ¿quién vota, porque los compañeros respeten el mitin y la asamblea?", pregunta que tuvo como respuesta el apoyo de la mayoría de los asistentes.

"Ahí está la voz del pueblo", dijo la Mandataria federal. Sin embargo, los maestros de la coordinadora siguieron lanzando consignas, las cuales fueron respondidas por algunos asistentes con porras en favor de la Presidenta de la República.

"Vamos a dejarlos, a respetarlos, pero ya escucharon lo que piensa toda la asamblea", dijo.