Adulto mayor resulta lesionado tras impactar su moto contra un taxi en Gómez Palacio

Adulto mayor resulta lesionado tras impactar su moto contra un taxi en Gómez Palacio

Adulto mayor resulta lesionado tras impactar su moto contra un taxi en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Un sexagenario que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionado tras impactarse contra un taxi en el sector Centro de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Sarabia de dicho sector habitacional.

El adulto mayor herido responde al nombre de Fortunato de 64 años de edad, quien conducía una motocicleta de la meca Kurazai, modelo 2017, color rojo, con placas de circulación del estado de Durango.

Dicha persona se desplazaba sobre la avenida Francisco I. Madero y al llegar a la intersección mencionada se impactó en la parte posterior de un taxi.

Se trata de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Beat, modelo 2020, color blanco, de la base CROM, cuyo chofer se identificó como Heriberto de 51 años de edad.


Tras el fuerte contacto, el sexagenario salió proyectado a la cinta asfáltica, donde terminó tendido con múltiples golpes en el cuerpo.


Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para una atención médica especializada.


Elemento de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.


El personal del departamento de Peritos, se encargó de tomar conocimiento del accidente.


Tanto el taxi como la motocicleta fueron enviados a un corralón de la ciudad donde permanecerán bajo el resguardo del municipio.


Finalmente, el caso se turnó ante la autoridad competente para deslindar la responsabilidad y continuar con los procedimientos establecidos por la ley.




               
               


               

               
               

               
               
               
Adulto mayor resulta lesionado tras impactar su moto contra un taxi en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
