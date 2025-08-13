Adulta mayor grave tras ser arrollada por auto en Gómez Palacio

Una adulta mayor resultó lesionada de gravedad tras ser arrollada por un vehículo particular en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Gómez Palacio, fue llevada de urgencia a un hospital.

El accidente ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 13 de agosto del año en curso en el cruce de la calle Mariano Urrea y la avenida Miguel Auza de dicho sector habitacional.

La sexagenaria herida responde al nombre de María Bañuelos de 66 años de edad.

Se informó que dicha persona intentaba cruzar la vialidad cuando cuando fue impactada por un automóvil particular y salió proyectada a la cinta asfáltica, donde terminó tendida con múltiples golpes y heridas.

El vehículo señalado como presunto responsable es de la marca Nissan, línea Versa, color guinda, modelo 2021, con placas de circulación del estado de Durango, el cual era conducido por una femenina de nombre Susana.

Testigos de los hechos llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

Así mismo, trataron de auxiliar a la mujer y la protegieron de los rayos del sol hasta la llegada de la ambulancia.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones y posteriormente la trasladaron a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó internada.

Los elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad resguardaron la zona mientras los rescatistas realizaban su labor.

Por su parte, el personal del departamento de Peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de elaborar un informe sobre lo sucedido.

El vehículo sedan fue asegurado y enviado a un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo el resguardo de la autoridad.

Así mismo, la conductora del mismo quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, debido a la persona lesionada.

Finalmente, el caso fue turnado ante la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, y asignado al área de asuntos viales, instancia que se encargará de la investigación correspondiente.