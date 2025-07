Adriana Paz cosecha lo que sembró

Cortesía Zarazua | Photographer

"Es como decir: los mexicanos no son lo que tú piensas, somos muchísimo más y tenemos demasiado qué aportar; esto puede funcionar para darle visibilidad a lo que sí somos, una fuerza de trabajo, creativa y que aporta algo bueno o necesario".

Por el momento Adriana dijo no dimensionar lo que esto significa para su carrera, pero espera que atraiga más trabajo y visibilidad para su trayectoria, porque ella quiere seguir contando historias y tener personajes cada vez más complejos, no importa si es en EUA, México o en cualquier otra parte del mundo.

"Yo estaré dónde estén los proyectos interesantes, que me gusten. Creo que de las cosas buenas que sucedieron en la pandemia es que se rompieron fronteras en ese sentido, ya no necesitas vivir donde quieres trabajar. Soy mexicana, amo mi país, aquí es mi base, estaré donde sea solicitada, pero me gusta trabajar en EUA porque hay gente con mucho talento y quisiera seguir explorándome como actriz en otro idioma", señaló Adriana Paz.