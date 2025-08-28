Adrián Marcelo reacciona a lesiones de colaborador de Noroña

El 27 de agosto de 2025, el Senado de la República fue escenario de una pelea entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Lo que comenzó como una discusión por el uso de la palabra escaló rápidamente a los empujones. En medio del altercado, Emiliano González, colaborador cercano de Noroña, intentó intervenir, pero terminó cayendo al piso tras recibir un empujón de Moreno.

Minutos después, González parecía no haber sufrido lesiones, sin embargo, horas más tarde apareció ante los medios con collarín y una venda en el brazo, lo que despertó críticas y burlas en redes sociales.

Usuarios señalaron exageración en la reacción del equipo de Noroña y comenzaron a difundir memes que ridiculizaban la escena.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el incidente?

Entre quienes comentaron el momento estuvo el comediante y creador de contenido Adrián Marcelo, quien a través de X (antes Twitter) compartió una imagen de González ya vendado, acompañada del mensaje: "Desesperación por desviar la atención nivel".

La publicación rápidamente superó las 87 mil vistas en menos de 24 horas y recibió cientos de comentarios, la mayoría en tono de burla.

La polémica sobre el altercado no se ha limitado a la clase política. Influencers, periodistas y ciudadanos han utilizado memes y videos para cuestionar la seriedad de la situación y para criticar a Noroña.

Mientras tanto, el equipo del presidente del Senado insiste en que González sufrió lesiones reales durante el empujón.