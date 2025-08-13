Adolescente acaba con su vida en Saltillo; era adicto al cristal

Tras varios intentos fallidos, un adolescente logró este miércoles acabar con su existencia luego de discutir con su madre ya que lo quería anexar con la intención de terminar con su adicción al cristal.

Se trata de Jesús Orlando de 17 años de edad, quien se encontraba en su domicilio ubicado en la Privada de Los Pinos en la colonia Vista Hermosa, quien se encontraba acompañado por su pareja Jazmín Alexandra.

Según reveló la mujer a la autoridad, el hoy occiso había discutido con su madre ya que ésta le mencionó su intención de anexarlo pues desde los 12 años se drogaba con cristal.

La madre salió del domicilio, mientras que Jazmín Alexandra se quedó acompañando a Jesús Orlando, mismo que le comentó que ya no quería estar aquí, pues ya no tenía familia, y el único que lo entendía era su padre, el cual ya falleció.

Durante ese momento, él adolescente se estuvo haciendo cortadas en la muñeca derecha; posteriormente se subió al techo y colocó un extremo de un cinturón en una varilla y el otro en su cuello.

Al ver tal escena, Jazmín le suplicó que no lo hiciera, que él la tenía a ella y a su mamá, sin embargo Jesús Orlando solo le respondía que no lo entendía.

Posteriormente Orlando se aventó, por lo que Jazmín corrió a despertar al padrastro del hoy occiso para que lo ayudara.

Una vez que subió a una barda, con un cuchillo cortó el cinturón y luego de colocarlo en la cama, solicitaron una ambulancia a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al arribar paramédicos de Cruz Roja al lugar, de inmediato valoraron al adolescente, sin embargo ya nada podían hacer, por lo que confirmaron a familiares su deceso, por lo que oficiales de la Policía Municipal procedieron a acordonar el lugar.

Minutos más tarde personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado dieron inicio a las diligencias de campo, así como recolección de indicios.

Según trascendió, esta no era la primera vez que atentaba contra su vida, pues ya lo había intentado en otras ocasiones, solo que esta vez sí lo logró.

Las pesquisas concluyeron, por lo que se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Semefo a fin de practicarle la necropsia de ley.

LÍNEA DE LA VIDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 8121 o al 871 175 1000 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.