Admira la formación de la Comarca Lagunera

En ese sentido, mencionó justamente que el teatro es lo suyo, pues ha marcado su trayectoria desde sus comienzos.

"El teatro es mi vida, es a lo que me he dedicado siempre. En la pantalla chica he hecho televisión teatral o teatro televisado y es lo que me ha dado muy buen resultado", mencionó.

A Ortiz de Pinedo le encantaría salir de gira con algún proyecto de esta naturaleza, pero tiene EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), así que en estos últimos tiempos se ha dedicado a producir obras como No te vayas sin decir adiós.

"Mis pulmones están acabados por ese padecimiento y eso no me permite seguir en el escenario, así que me he enfocado en la producción, aunque en TV, si sigo con proyectos como las dos nuevas temporadas de Una familia de diez, una verá la luz posiblemente en septiembre y la otra en 2026. No te vayas sin decir adiós, la escribió mi hijo Óscar y entonces la leyó Juan Ferrara, que es tío de Óscar; le gustó mucho y me la pidió, así que se la dimos, pidiéndome que yo me encargara de la producción. Encontró en ella la mejor manera de despedirse de los escenarios", explicó. "Le llega el remordimiento".

Ya montada la obra, contó el entrevistado, que se pensó para dar solo unas funciones en la Ciudad de México, sin imaginar, que ante tantos éxitos la puesta en escena permanecería más tiempo y va por más.

"Ya llevamos un año. Se han hecho más de 200 representaciones con funciones llenas. Lo más impactante de esto es que ha sido una temporada gloriosa y, además, cada vez que sale Juan, el público le otorga una ovación y, cuando termina la obra, el aplauso se triplica, se ponen de pie y le piden que no se vaya. Es una emoción muy grande la que siento como productor", explicó.

Desde su hogar, el primer actor dio los detalles del montaje, mismo que ha tocado las fibras más sensibles de quienes ya pudieron verlo.

"La trama es entretenida. Van a reír, a llorar, a sorprenderse. Lo que sí les pido en todo instante es que no cuenten el final porque es muy inesperado. Es la historia de un hombre de 70 años que está de cumpleaños, así que decide hacer una reunión en su casa. Llegan los hijos, los nietos y todo es felicidad hasta que alguien hace un comentario impertinente y ahora así que empiezan los 'catorrazos'.

"Esto remite a la realidad, por eso las personas se han sentido identificadas; en cuanto al título, quiere decir, literal, que los problemas hay que arreglarlos porque nunca sabemos si volveremos a ver a esa persona con la que algo negativo ocurrió y entonces llega el remordimiento", explicó.

Jorge agradeció que la obra haya logrado "sold out" cuando vino en enero. Tiene fe en que ocurra lo mismo en la próxima fecha.

"Es una obra sensacional. La diversión no consiste en solo provocar risas, sino en entretenerse y como espectador ver qué me va a sacar este autor, este director, estos actores que están representando tal historia... esa es la verdadera diversión al acudir a un teatro. Espero que este 17 de julio no se pierdan la oportunidad de presenciar No te vayas sin decir adiós en el Teatro Nazas a las 20:00 horas. Me daría un gusto enorme ir a La Laguna, pero por mi salud no puedo".

Por otro lado, Ortiz de Pinedo dijo que no le gustaría que hicieran su bioserie, como ha ocurrido con Roberto Gómez Bolaños y otros artistas.

"Si me ha dicho de hacer una, pero esas vaciladas a mí no me gustan. No es lógico porque los que hacen bioseries se ponen todos como santos y además no puedes contar cosas que viviste con personas en el pasado, por ejemplo, un amorío porque hoy en día tienen sus vidas hechas y uno podría perjudicarlas. La verdad, prefiero que me recuerden cómo me vieron en el escenario y que no olviden que he trabajado para las familias".