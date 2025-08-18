Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Teatro Christian Nodal Películas

Adiós al 'General Zod'; muere Stamp

Carrera. El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70.

Carrera. El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70.

efe

El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de Superman o la inolvidable Bernadette en Las aventura de Priscilla, reina del desierto, falleció a los 87 años de edad, informó este domingo su familia.

El artista deja "una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declararon sus allegados en un comunicado.

"Solicitamos privacidad en este triste momento", agregó la familia, que confirmó que Stamp falleció este domingo por la mañana.

El actor, nacido en el este de Londres en 1938, desempeñó diferentes trabajos en la capital británica hasta que logró una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, desde donde dio el salto a los escenarios teatrales del país con otro gigante de la interpretación, Michael Caine.

Su primer gran papel para la gran pantalla llegó con el filme Billy Budd (1962), lo que le valió una candidatura a un Óscar como mejor actor secundario y le lanzó a la fama internacional.


A partir de ese momento, participó en numerosos clásicos de la década de los 60, como Escándalo en la aulas junto a Laurence Olivier, El coleccionista, Modesty Blaise, superagente femenino o Poor Cow, el primer largometraje del director inglés Ken Loach.


Stamp llegó a figurar entre los aspirantes a sustituir a Seán Connery en la franquicia de James Bond, pero sus ideas para el personaje "aterrorizaron" al productor Harry Saltzman, según confesó años más tarde el propio actor.


El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70, pero su carrera volvió a despegar con su papel como el General Zod en Superman (1978), de la mano del director Richard Donner, y con la secuela Superman II (1980).


En 1991, la directora española Pilar Miró le escogió para interpretar a Darman en su película 'Beltenebros', basada en una novela del escritor Antonio Muñoz Molina.


Y tres años más tarde, Stamp adquirió un estatus de culto al protagonizar el musical Las aventura de Priscilla, reina del desierto, junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter, donde interpretaba a la drag queen trans Bernadette.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Zoológico de Cali Tigresa de Bengala muerte

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Carrera. El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407264

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx