Además de recibir solo una patrulla “a medias”, alcalde de Viesca hereda adeudo con CFE

Tras encontrar el municipio de Viesca en “los puritos huesos”, sobre todo en materia de seguridad y adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad, heredados por la Administración de Hilario Silvet Escobedo de La Paz, el alcalde Jorge Vélez Sandoval recibió el apoyo del Gobierno del Estado y la Federación, para mantener la vigilancia y sobre todo, negociar su deuda.

Pese haber sido emanados de diferente partido, el alcalde morenista aseguró que existe una excelente relación con el gobernador priísta Manolo Jiménez, de lo contrario dijo es la ciudadanía “la que la lleva”.

Y es que recordó que tras conocer que solo se recibió una patrulla “a medias” pues para echarla andar es necesario contactar ciertos claves para el encendido, el Estado envió elemento de diversas corporaciones para encargarse de la vigilancia.

Pero también, el gobierno Federal, por intercesión del senador Luis Fernando Salazar, brindará su apoyo a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Al parecer ya lo canalizaron con el gobernador y a parte el gobernador ya me había dicho que me iba a pasar unas patrullas, ya me mandó dos, está por mandarme otras dos”, dijo en tanto que el apoyo de la federación comentó: “Estoy viendo, porque ayer me habló el senador Luis Fernando Salazar quien fue el que se puso en contacto con Omar García Harfuch, entonces me dice que ya le habían dado seguimiento con el estado”.

Podría ser entonces que en los próximos días, el municipio cuente con cinco patrullas para los 18 elementos de seguridad municipal con los que cuenta Viesca para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

“El gobernador no nos dejó solos”, insistió el edil.

Del adeudo

Sobre la deuda heredada por la Administración anterior, dijo asciende a los 12 millones 100 mil pesos, lo que motivó la presencia de representes de la CFE en el municipio para negociar.

“De hecho acaban de venir los de Comisión Federal de Electricidad para hacerme la invitación, (y decirme) yo sé que no es tu responsabilidad, no fue tuya la deuda, pero tu encabezas ahorita la Administración entonces, vino el gerente de zona a platicar conmigo muy amables, y hacerme la invitación de pagar y de dar aviso a la Auditoría Superior del Estado de cómo encuentro yo las finanzas con Comisión… son 12 millones 100 mil pesos, el 10 por ciento de mi presupuesto”, dijo el alcalde.

Además, el municipio enfrenta una reducción en las participaciones de 120 millones, a 104 millones, aunado a incremento en el número de integrantes del Cabildo, que representan un gasto de 1.1 millones de pesos anuales en salarios.

“Éramos 9 ahora somos 13 regidores. Por el padrón de electores ahora es más, somos 7 (de Morena) y 5 de la oposición el PRI”, explicó.

Pese a este panorama, el alcalde aseguró que no endeudará al municipio, aunque no descarta solicitar el apoyo de la Federación para hacer frente al adeudo con la CFE.

“Grandes pendientes seguridad y adeudo con la CFE pero de la mano del Gobernador y de la doctora Claudia Sheinbaum vamos bien, vamos a tratar a ver qué se puede hacer en el gobierno federal para lo de la deuda con la CFE… préstamo, lo estamos valorando y si no, yo creo que llevando las finanzas sanas, se puede lograr, por eso, no me he endeudado en los famosos 100 días y no me voy a endeudar porque todos dicen los 100 días, los 100 días, les digo aquí en el año serán los 365 días, los 3 años.

Nos va a ir bien, estamos trabajando rebién, con el gobierno federal, rebién con el gobierno estatal, y pues hay que apoyar al gobernador y a la doctora Claudia para que nos sigan apoyando”.