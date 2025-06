¿Adela Noriega sigue cobrando regalías por sus telenovelas?

La supuesta muerte de Adela Noriega generó una oleada de angustia y conmoción entre los usuarios de redes sociales, aunque muchos cuestionaron la veracidad de la información.

Adela Noriega, fue una de las actrices más icónicas de México, alcanzó la cima de su carrera al protagonizar memorables telenovelas que marcaron generaciones.

Tras su última aparición en Fuego en la Sangre en 2008, la actriz se retiró de los reflectores, dejando un vacío que ha alimentado innumerables teorías sobre su paradero. Ahora, su nombre resurge en las tendencias debido a un misterioso rumor que ha encendido las redes sociales.

Como ya se mencionó, hace poco surgió un rumores en redes sociales sobre que la exactriz había fallecido.

En TikTok, se viralizó un video del usuario "lucaonestini1" en el que se afirma que la actriz Adela Noriega falleció a los 55 años tras una batalla contra el cáncer el pasado miércoles 11 de junio.

En el clip viral, se observa a Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, supuestamente confirmando la noticia con la frase: "Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer". Sin embargo, estas declaraciones no corresponden a ningún segmento oficial del programa, se trata de inteligencia artificial.

José Elías Moreno, presidente directivo de la Asociación nacional de Intérpretes de México (ANDI), fue cuestionado sobre el presunto fallecimiento de Adela.

"Si sucedió o no, no lo sé. Espero que no, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y todo eso y no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo"., comentó el presidente directivo.