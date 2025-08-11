Acusan opacidad en negociaciones

Mientras se acerca la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), algunos sectores productivos nacionales consideran que hay opacidad en las negociaciones sobre aranceles que el gobierno mexicano ha realizado con la Casa Blanca.

Además, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo con su homólogo Donald Trump para aplazar por 90 días la entrada en vigor de tarifas de 30% a las exportaciones del país, especialistas opinan que México debió iniciar desde hace tiempo la revisión sectorial del tratado.

A integrantes del llamado Cuarto de Junto, mecanismo a través del cual el gobierno mantiene el diálogo con el sector privado, en una especie de acompañamiento de empresarios en las negociaciones de un tratado, se les pidió firmar una carta de confidencialidad.

Sin embargo, dicen que no ha habido reuniones para convocar a todos los sectores.

Asimismo, fuentes del sector privado coinciden en que la Secretaría de Economía "no quiere que nadie se meta en las negociaciones".