Acusa director de Obras Públicas a líder de solicitar dinero para vecinos

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho acusó al líder del Colectivo Morelos, Abundio Ramírez, de pedirle dinero, de manera directa, para entregar a las vecinas de la colonia Villa Florida que estaban renuentes a que iniciaran los trabajos.

"Sí, definitivamente me pidió dinero, a mí en lo particular, pusimos sobre la mesa si había alguna afectación en viviendas se podía trabajarlo; yo omitiría la cantidad, no tengo la forma de comprobarlo con algún mensaje o algo, pero las mismas vecinas saben que se están manejando cantidades de dinero, él les ha prometido gestionar recursos para entregarles literalmente", sostuvo el funcionario municipal.

Añadió que "las vecinas lo saben, no es algo en que mienta yo, me lo han dicho personalmente, inclusive algunas dicen que quieren vender la casa porque según ellas mismas dijeron 'de lo que cobre le doy tanto a él y me quedo con otro tanto'".

El director de Obras Públicas recalcó que la obra ya se había socializado con los vecinos y hubo aceptación, pero en algún momento se dio la intervención de Abundio Ramírez, quien según dijo, en alguna reunión como parte del diálogo le pidió dinero.

"A mí me pidió, hay formas de negociar, yo le dije te apoyamos con obra, y me respondió no, no me estás entendiendo, me pagas", recalcó Von Bertrab.

Como resultado de la cancelación de esta obra, que ya se había licitado y contratado, el Municipio inició el procedimiento jurídico legal correspondiente, en el que la empresa que resultó ganadora de la licitación podría solicitar el pago de una fianza o compensación.

El director de Obras Públicas recalcó en tono irónico que gracias a las gestiones de dicho líder, se está afectando a más de 16 mil familias, unos 45 mil automóviles que pasan diariamente por el bulevar La Nogalera, al dejar la obra en un solo carril.

"Íbamos a pacificar con dos carriles, reductores de velocidad, salidas y entradas con carril de aceleración, el paso del autobús en la parte baja para que los peatones pudieran abordar con seguridad; ahora se queda como está", sostuvo.

En cuanto a la reasignación de los recursos que estaban proyectados para la segunda etapa, refirió que además de las obras de infraestructura vial que mencionó el alcalde, se considerarían otras de menor calado pero también necesarias, como pavimentaciones.