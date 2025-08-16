Torreón IMM Torreón Regreso a Clases Transporte Público Movilidad Migrantes

IMSS

Acumula Coahuila 186 casos de VIH/Sida; IMSS ofrece pruebas de detección oportuna

Acumula Coahuila 186 casos de VIH/Sida; IMSS ofrece pruebas de detección oportuna

Acumula Coahuila 186 casos de VIH/Sida; IMSS ofrece pruebas de detección oportuna

ANGÉLICA SANDOVAL

De enero al dos de agosto de 2025, el estado de Coahuila tiene un acumulado de 186 nuevos casos de VIH/Sida, de los cuales, 92 (74 hombres y 18 mujeres) se detectaron en estadío uno, 51 (41 hombres y 10 mujeres) en estadío dos, 31 (27 hombres y 4 mujeres) en estadio tres y 12 (10 hombres y 2 mujeres) en estadío cuatro, la etapa más avanzada de la infección.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmunitario mientras que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se presenta en la etapa más avanzada de la infección.

El VIH se transmite a través de los fluidos corporales de una persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen y los fluidos vaginales. No se transmite por besos, abrazos ni por compartir alimentos. También puede transmitirse de madre a hijo.

Esta enfermedad se puede prevenir y tratar con terapia antirretroviral (TAR). Sin tratamiento, el VIH puede progresar a sida, a menudo después de muchos años.

En Coahuila, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece las acciones de promoción, prevención y detección oportuna del VIH mediante la realización de pruebas rápidas y de forma gratuita para la población general. Se realizan en los módulos PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ).


Claudia Uresti, enfermera especialista de familia en el HGZ No. 2, destacó que el IMSS mantiene una campaña permanente para fortalecer la cultura de la prevención entre su población derechohabiente, principalmente en el primer nivel de atención, donde se les invita a realizarse la prueba para detectar de manera oportuna la infección, y de ser el caso, iniciar tratamiento inmediato para evitar complicaciones como el Sida.


Explicó que estas pruebas permiten conocer el resultado preliminar de forma rápida; en caso de resultar reactiva, el personal de Enfermería se encargará de derivar al Médico Familiar a fin de confirmar o descartar el diagnóstico.


Si bien, en las unidades médicas se prioriza la detección de la prueba en mujeres embarazadas, también se realiza a población en general; estas acciones se intensifican a través de jornadas de la salud y campañas que se ofrecen de forma estratégica en empresas u otros espacios públicos.


La enfermera detalló que mujeres embarazadas con VIH sin tratamiento pueden transmitir la infección a su bebé durante el embarazo y/o parto vaginal o si lo alimenta con su leche materna, por lo que precisó la importancia de realizar la prueba oportuna para detectar el VIH, lo que ayudará a evitar que el bebé esté en riesgo de adquirir la infección. Reiteró que las pruebas son gratuitas, rápidas, seguras y confidenciales; sólo se requiere de una gota de sangre para hacer la toma de muestra y el resultado se le informará únicamente a la persona.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IMSS Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Acumula Coahuila 186 casos de VIH/Sida; IMSS ofrece pruebas de detección oportuna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406981

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx