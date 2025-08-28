Acuerdan concesionar servicio de limpieza en Torreón por 25 años

El Municipio de Torreón concesionará por 25 años el servicio de recolección de basura y limpieza de la ciudad a partir de marzo de 2026, cuando finalizará el contrato vigente; además, se reducirán los costos que actualmente se deben cubrir por dicho contrato.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, Luis Jorge Cuerda Serna informó que en sesión en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos, los regidores avalaron la conveniencia de concesionar la limpieza.

Señaló que, además, la licitación pública que se habrá de lanzar establecerá como requisito que las empresas interesadas cuenten con un terreno propio para que sea utilizado como relleno sanitario y con ello, garantizar la disposición de los desechos de la ciudad.

Lo anterior, considerando que el relleno que se utiliza actualmente es terreno propiedad de la concesionaria y, además, se encuentra en el municipio de Matamoros.

El primer regidor señaló que, por otra parte, se establecerá la obligatoriedad de que quien obtenga el contrato, cumpla con normativas ambientales internacionales, como el aprovechamiento del biogás, la separación de los residuos, entre otras medidas de sustentabilidad.

“Todas estas acciones ya no son una moda, sino una obligatoriedad”, según destacó.

El dictamen de las comisiones de regidores se someterá a la aprobación del pleno del Cabildo en la sesión ordinaria, que está programada para mañana viernes.