Actriz Stephanie Sigman: Hay personajes que sanan

Después de haber sido una "Chica Bond" y de destacar en producciones nacionales e internacionales como Annabelle 2, Miss Bala o Swat; la actriz, Stephanie Sigman, se encuentra en Torreón.

La oriunda de Obregón, Sonora, llegó a la Comarca Lagunera recientemente para integrarse al rodaje de Sin decir adiós, ópera prima de la actriz y ahora directora torreonense, Cristina Rodlo.

Justo el día que llevaron a cabo grabaciones en la Feria de Torreón, Sigman atendió en exclusiva a El Siglo de Torreón. Lo primero que contó es que no conocía esta región y le está gustando bastante.

"No sabía qué esperar de Torreón y me ha sorprendido. Hay mucho que hacer, hay lugares muy lindos. La gente es muy amable y además es la tierra de la Rodlo", comentó.

Antes de que tuviera llamado, la actriz dio algunos detalles del largometraje que espera llegar a los cines en 2026.

"Es una historia de mucha complejidad en cuestión familiar. Es una trama de momentos complicados. Mi personaje pasa por cosas muy fuertes que afectan la relación con su familia y con el lugar que nació que es Torreón. Ella se va y regresa, atraviesa por una dinámica compleja. Tiene que enfrentar la pérdida para poder reencontrarse con lo que es. El 'cast' está increíble. Todos somos familia".

La artista aprovechó para admirar el talento que hay en la Comarca Lagunera.

Stephanie Sigman en Miss Bala (CORTESÍA)

"Aquí hay un enorme talento. Conocí a niños increíbles de esta región con los que hemos trabajado. La gente se encuentra muy emocionada", comentó.

Recordó Sigman, que Rodlo le presentó el proyecto hace como un año y cuando lo leyó, le fascinó.

"En un principio me asustaba el proyecto porque no es un personaje fácil para mí, pero creo que el reto me hizo pensar, 'bueno y por qué no hacerlo', así que acepté", mencionó.

PERSEVERANCIA

Stephanie Sigman en SWAT (CORTESÍA)

Por otro lado, Sigman mencionó que, a base de dedicación y perseverancia, ha logrado mantenerse en esta carrera, en la que a veces hay trabajo y, en ocasiones, no.

"Debemos ser pacientes. En ocasiones hay trabajo y luego sale un trabajo que uno no quiere y luego el que uno quiere no te lo dan. Es bien complicado, pero cuando sucede es hermoso. Es gratificante para mí, por eso lo hago y también se sufre porque hay personajes que uno los disfruta tanto como los sufre, ya que es el viaje del personaje; entonces, eso desgasta, pero también te da un aliento. Les cuento que hay personajes que sanan cosas que uno no sabía que existían".

Durante la charla con El Siglo, Sigman recordó algunos de sus personajes como la "Chica Bond, Estrella", en 007: Spectre o la Hermana "Charlotte" en Annabelle 2. Explicó que cada uno de ellos le ha permitido ir creciendo.

"Cada papel se disfruta de manera distinta. Hay roles con los que se puede jugar mucho más en el set y ser más tú. Hay otros que requieren más transformación, concentración, espacio. Todos cuentan con algo especial y a mí lo que me pasa es que los abordo de diferente manera. Depende del papel y del proyecto, es como me preparo".

Stephanie Sigman en Anabelle 2 (CORTESÍA)

Contó Stephanie una anécdota muy especial que le ocurrió durante el rodaje de Annabelle 2 (2017), y es que confesó que a ella no se le da el género del terror.

"Me dio terror Annabelle porque yo sí creo en muchas cosas. Mi abuela me decía, 'mija no hagas esa película, qué miedo'. Yo me llevaba mi Biblia al set todos los días, de hecho le dieron una bendición al set y a la muñeca que, por cierto, es muy pesada y grande. Hay una escena donde la tocaba y la verdad es que no la quería realizar", dijo entre risas.

Sigman, quien comentó que ya probó las gorditas laguneras y le fascinaron, aplaudió que los latinos se estén abriendo camino en proyectos de todos lados, sin embargo, consideró que en Hollywood han disminuido los roles de hispanos.

"Está ocurriendo algo curioso. A pesar de que los latinos estamos abriéndonos para todos lados con mucho esfuerzo, yo siento que en la industria de Estados Unidos hay menos personajes latinos que hace siete años y eso es interesante. No sé por qué, sin embargo, es una realidad. Justo leí unas estadísticas que lo comprueban y creo que eso tiene que ver con que la diversidad está abriendo para todos lados y luego de repente es difícil que todos podamos encajar".

Al tener en su currículum, varias producciones estadounidenses, Sigman reveló que ella jamás ha sufrido discriminación de nadie durante el rodaje de cada una de ellas en el vecino país del norte.

"Es muy curioso lo que voy a decir. A veces los que discriminamos más somos los propios mexicanos. Aclaro, a veces. No estoy generalizando. Hay bastantes personas que me han tratado de maravilla, pero sí ha habido situaciones en las que me doy cuenta de que hay mucho racismo en México y, por ende, en la industria también".

Stephanie Sigman en 007: Spectre (CORTESÍA)

Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a efectuarse el 8 de marzo, Stephanie opinó que las mujeres han avanzado en su lucha por la igualdad, aunque el camino por recorrer sigue siendo muy largo.

"Nos falta mucho, y se los digo sin ser pesimista porque sí hemos avanzado. Siento que hay una gran cantidad de personas en el mundo a las que no le gusta ese empuje que hemos tenido y como que hay una constante lucha y ahora con Trump es como una cosa horrible, lo que eso significará para la mujer y lo digo desde mi punto de vista".

cortesía/ Neto Ramírez, producción de Sin decir adiós