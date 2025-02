Actriz Mónica Dionne destaca en la escena artística, espera volver pronto a La Laguna

La actriz, Mónica Dionne, se encuentra satisfecha por todo lo que ha hecho en su carrera; sin embargo, no se duerme en sus laureles y siempre está en la búsqueda de algo más.

"He tenido la suerte de hacer proyectos que he disfrutado mucho. El año pasado realicé MasterChef Celebrity y eso fue nuevo para mí. Ojalá me contacten una vez más para un reality show de comida. Comer es mi deporte favorito", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Dionne habló con "El Defensor de la Comunidad" a propósito del trabajo que realizó en Las hijas de la señora García en el papel de "Graciela" que murió hace unas semanas en manos de "Rocío" (Nuria Bages).

"Estoy muy contenta de haber participado en Las hijas de la señora García . Laboré muy a gusto en todos los sentidos. Trabajamos muy bien y con mucha armonía y les cuento algo muy chistoso... cuando hay tanta armonía las escenas de odio salen mejor".

A lo largo de su participación en la telenovela, "Graciela" nunca confió en las intenciones y acciones de "Ofelia García" (María Sorté). Se volvió su talón de Aquiles.

"Siempre tuvo sospechismo por 'Ofelia'. Ella siempre pensó que la señora 'García' ocultaba algo. 'Graciela' fue muy ligada a la familia Portillo. No era la tía desaparecida que llegó de sorpresa. Como ella no tuvo hijos, sus sobrinos eran sus tesoros y los defendía a capa y espada".

Entusiasmada, Mónica externó los retos que enfrentó al ponerse los zapatos de "Graciela", a la que calificó como una mujer fuerte, independiente y preocupada en todo instante por el núcleo familiar.

"¿Saben con qué batallaba?, con la peluca, porque me tapaba la cara y no podía agarrarme mi cabello cómodamente y también las peleas con los otros personajes, había que cuidar que no se parecieran una de la otra".

Algo que la actriz destacó en la charla fue el reparto de Las hijas de la señora García, que supo reunir el productor José Alberto Castro.

"Es una producción llena de talento. A mis 36 años de carrera hay algunos actores que no conocía en persona y ha sido un placer porque ahora muchos de ellos se volvieron grandes amigos como Nuria Bages o Guillermo García Cantú. María Sorté es lo máximo", explicó.

Dionne ha cimentado su carrera en el teatro o el cine; no obstante, en la charla reveló qué le atrajo de este melodrama para darle el sí al "Güero" Castro.

"Se me antojaba trabajar con esta producción y con estos actores. Lo que sí supe de inmediato es que sería una historia bien cuidada. José Alberto está metido en todo y esa es la forma en la que todo negocio funciona, porque si no se cae".

Por otro lado, Mónica Dionne compartió que espera volver pronto a la Comarca, en donde ha sido recibida gratamente en cada una de sus visitas.

"Recuerdo que fui con los programas de lectura, Leo Luego Existo y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, y además tuve la oportunidad de filmar con Humberto Zurita escenas de la película Travesía del desierto en escenarios tan lindos como las Dunas de Bilbao".