Actriz Maria Sorté: Estamos trabajando con el corazón

Anda en boca de todos, lo que quiere decir que está haciendo muy bien su trabajo. Es la actriz del momento, pero también una cantante con éxitos en su repertorio y no falta quien la considere su suegra.

Ella es María Sorté, la protagonista de Las hijas de la señora García, telenovela que está causando furor y que ha registrado altos puntos de rating, lo que ha llevado a la artista a acaparar una vez más reflectores, tal y como lo hizo en producciones como Mi pequeña soledad o De frente al Sol.

Sorté habló en exclusiva con El Siglo de Torreón del éxito de la novela y por supuesto de sus deseos de retornar a la Comarca con alguna obra de teatro.

“En verdad que ya tengo muchas ganas de volver porque cada que he ido con alguna obra de teatro me han tratado de maravilla, pero yo sé que ahora están muy pendientes de Las hijas de la señora García, algo que les agradezco de todo corazón”, comentó.

La oriunda de Camargo, Chihuahua, expresó que anda muy emocionada del impacto que ha tenido la telenovela en la que también actúan Guillermo García Cantú, Ela Velden, Oka Giner o Brandon Peniche.

“Estamos trabajando con el corazón, con todas las ganas de que la audiencia se entretenga con una historia llena de calidad”, mencionó.

En la trama, encarna a “Ofelia García”, una mujer que lucha por ver sus sueños realizados en sus hijas y esto se convierte en una meta obsesiva.

“Les platico que este personaje llegó en un momento muy importante para mí porque estoy celebrando 50 años de carrera. ‘Ofelia’ da todo por sus dos hijas que son los personajes de Ela Velden y Oka Giner.

“Es una madre ambiciosa que quiere que sus hijas no pasen la pobreza que ella vivió, así que igual ustedes ya han ido comprendiendo algunas de sus acciones, porque el amor hacia sus chicas es el que la mueve. Es un papel maravilloso”, comentó.

Con una incontable lista de telenovelas en su curriculum como De frente al Sol, DKDA, Sin pecado concebido o Mar de amor, María acepta que cada proyecto siempre la pone nerviosa, en su preparación; sin embargo, reveló cómo es que ha evolucionado profesionalmente.

“Ahora disfruto más cuando entro a escena. Los nervios al iniciar todo proyecto no se van a quitar porque siempre hay una responsabilidad y quieres que tu trabajo le guste a las personas, deseas que se emocionen. Uno tiene la responsabilidad de poner tu corazón y tu calma en cada trabajo que tienes”.

Durante la amena charla, María agradeció también la oportunidad que le dio el productor, José Alberto Castro, de protagonizar esta historia.

“Es un productor maravilloso. Hizo casting a ocho actrices y al final me quedé yo. Su forma de laborar es extraordinaria y además estamos rodeados de grandes directores y de un cuadro de actores maravilloso. Somos una gran familia, a algunos ya los conocía y a otros no, y aun así nos hemos llevado de maravilla. Tienen personajes que los están marcando como a mí me está ocurriendo con ‘Ofelia’”.

Destacó Sorté que le emociona que hoy en día si por alguna razón alguien no puede ver alguno de los capítulos, los puede encontrar en Vix, conforme se van estrenando en la pantalla chica.

“Yo les recomiendo que la vean siempre en su horario de las 9:30 de la noche, pero si se les perdió un capítulo por alguna razón ahí en Vix lo encuentran. He leído en las redes comentarios muy bonitos de la gente que la ve”.

Era inevitable no preguntarle a la actriz sobre su hijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, motivo por el que muchas personas de igual manera la han apodado, “La suegra de México”.

“Me da mucho gusto que piensen eso de mí. Sé que muchas personas rezan y yo también siempre estoy orando por él. Que dios los bendiga por estar al pendiente de mí y de mi familia”.

María Sorté ya tenía que retomar sus grabaciones. Amable se despidió, no sin antes revelar su sentir ante sus cinco décadas de carrera.

“Lo más importante es que desde que inicié mi carrera, con papeles muy chiquitititos, he contado con la gracia y el favor de Dios de conectar con el público. Mi agradecimiento eterno se encuentra con cada uno de ustedes que lee esta entrevista”.

Celebran cumpleaños de Geraldine

En el foro 15 de Televisa San Ángel, la producción de Las hijas de la señora García sorprendió a la actriz Geraldine Bazán con un festejo con motivo de su cumpleaños. En una pausa de las grabaciones, producción y elenco de Las hijas de la señora García, expresaron su cariño y sus mejores deseos a Geraldine por su onomástico.

En el festejo, Geraldine estuvo acompañada por María Sorté, Guillermo García Cantú y Ela Velden.

Geraldine, emocionada por las muestras de efecto de sus compañeros, afirmó que es un enorme gusto festejar con sus colegas, con los que ha convivido casi diariamente durante los seis meses que llevan grabando este melodrama.

También señaló estar muy contenta de que el esfuerzo de escritores, directores, técnicos y actores ha permitido realizar una telenovela que ha ganado el gusto de la audiencia, ubicándola como la emisión más vista en la televisión. Geraldine interpreta a “Paula” en Las hijas de la señora García, una mujer que manipula a su esposo “Leonado Portilla” (Juan Diego Covarrubias) y ahora colocó en el centro de sus maldades a “Mar” (Ela Velden), una inocente joven que ha caído en todas sus trampas.