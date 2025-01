¿Cuál es el estado de salud de Ana Martín tras accidente en rodaje de telenovela?

La reconocida actriz Ana Martín fue víctima de un accidente durante las grabaciones de la telenovela A.Mar, ¿pero cómo se encuentra de salud?

Fue en una entrevista exclusiva de la actriz con el periodista Carlo Uriel, Ana Martín detalló que la caída ocurrió mientras filmaba una escena en exteriores.

“Sí me caí, eran en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. Como una caída que se da cualquiera, te paras y todo. No pasó nada, ya estoy en casa”, indicó.