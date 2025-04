Actriz de telenovelas solicita ayuda en redes sociales tras 7 años sin proyectos en televisión

Esta reconocida actriz mexicana cuyo rostro marcó la época de oro de las telenovelas en Televisa, ha recurrido a sus redes sociales para hacer un llamado desesperado a la industria del entretenimiento.

A sus 64 años y con una trayectoria de más de cuatro décadas, Elvira Monsell, intérprete de melodramas icónicos como 'Amor en silencio' y 'Rosalinda', confiesa que lleva siete largos años sin recibir ofertas de trabajo, una situación que la ha llevado al límite de la frustración.

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, Monsell compartió un video en sus plataformas digitales expresando su agotamiento ante la falta de respuestas por parte de productores y directores.

Recordada también por sus participaciones en 'Lo que callamos las mujeres' y 'Por amar sin ley', Monsell hizo un llamado directo a sus seguidores, pidiéndoles que se conviertan en un puente hacia aquellos que tienen el poder de brindarle una nueva oportunidad laboral.

Su principal obstáculo, según explica, es la desconexión con la nueva generación de líderes de la industria, quienes no están familiarizados con su extenso currículum.

"Créanme, no es fácil… y menos con los nuevos. O sea, ¿cómo? Yo no tengo manera de llegar a ellos. No los conozco, no me conocen", lamentó.