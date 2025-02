Actriz acusa a Leticia Calderón de haberla golpeado, esto fue lo que respondió

La telenovela "Mi amor sin tiempo" desató una controversia el año pasado cuando una cachetada entre Leticia Calderón y Karla Esquivel en una escena resultó ser real.

Este episodio generó versiones encontradas entre ambas actrices, exponiendo discrepancias sobre lo que realmente sucedió en el set.

Karla Esquivel aseguró en un podcast que las cachetadas en las producciones generalmente se actúan para simular el impacto, pero en un caso, Calderón se acercó demasiado y el golpe fue inesperado y real.

Esquivel mencionó que la reacción de sorpresa de sus compañeros quedó capturada en la escena y recordó cómo, tras el golpe, el director preguntó si el impacto había sido auténtico. Leticia habría respondido: “No, no le pegué… le di un pu...”. Karla también aseguró que Calderón no le pidió disculpas y mostró una actitud despreocupada tras lo ocurrido.

Leticia Calderón, en una entrevista, afirmó haber pedido disculpas tras el incidente. “Sí pego duro. Lo bueno es que fue una sola vez, le pedí disculpas, no se la esperaba. Por más que la tratamos de truquear fue un trancazote, lo lamento muchísimo”, declaró.

Luego de que se volviera viral el comentario de su compañera, Leticia volvió a ser entrevistada y afirmó que la decisión de hacer la cachetada real fue conocida por todo el equipo.

Según ella, incluso había advertido que solo haría una toma y que debía salir perfecta.

“Estaba muy entendido que la cachetada era real. Cuando son truqueadas, se ensayan y se miden, pero aquí no fue el caso”, declaró en el programa de YouTube "Sin Lisonja" de Alex Kaffie.

Calderón sostuvo que preguntó a Karla si estaba bien tras el golpe, pero no obtuvo respuesta. Además, se mostró sorprendida de que Esquivel decidiera quejarse meses después, en lugar de abordar el tema directamente con ella.

Calderón también reflexionó sobre las diferencias entre las generaciones de actores, resaltando que antes se trabajaba con mayor rigor físico y realismo en las escenas.

“Llevo 41 años en esto. Me han dado y he dado cachetadas, y no está padre, pero es parte de nuestra profesión. Ahora los nuevos actores están educados de otra manera. Los directores de antes te pedían que la cachetada se diera de verdad”.