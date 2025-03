Actor Richard Chamberlain, rostro del primer 'Shogun' y del 'Pájaro Espino', fallece a los 90 años

El actor estadounidense de cine y televisión Richard Chamberlain, conocido por ser la estrella protagonista de producciones como la miniserie original 'Shogun' (1980) o la serie 'The Thorn birds' (1983) ha fallecido a los 90 años.

Nacido en Los Angeles, California, Estados Unidos, el 31 de marzo de 1935, fue conocido en su país como "el rey de las miniseries" y se hizo famoso principalmente por su interpretación en una de ellas, "El pájaro espino".

Después de cursar estudios en el Conservatorio de Música de Los Angeles y de graduarse en Arte Dramático, comenzó su carrera artística interpretando papeles secundarios en series como "Pistola de fogueo" o "Alfred Hitchock presenta".

Sin embargo, la gran oportunidad se la ofrece la Metro al ser contratado en 1961 para protagonizar la serie televisiva "Doctor Kildare", que interpretó durante cinco años y que le reportó fama y posteriores contratos millonarios. Anteriormente ya había debutado en el cine con "El secreto de la Pimpinella Escarlatta" aunque no con demasiado éxito.

Cansado de su papel de médico en dicha serie, viajó a Europa, concretamente Inglaterra, donde hizo incursiones en el teatro interpretando personajes de Shakespeare, como el Rey Lear o Hamlet, empresas en las que tampoco obtuvo resultados satisfactorios.

Más tarde continuó apareciendo con asiduidad en las pantallas, repartiendo su trabajo entre Europa y América. Durante años participó en películas de corte histórico y de aventuras como "La Cenicienta", "Retrato de una dama" en 1968, "La mujer que yo quiero" de 1973, "El conde, de Montecristo", en 1975, o "La máscara de hierro", en 1978.

En 1980 rodó la serie "Shogun" en la que interpreta a un navegante y por la que fue galardonado con el Globo de Oro al mejor actor de una serie de TV.

Aunque uno de sus mejores trabajos lo llevó a cabo un año más tarde al intervenir en la serie "Centennial", en la que dio vida a un vaquero, su mayor éxito televisivo lo consiguió en la magnífica interpretación que realizó, en 1983, del padre Ralph de Bricassart en la serie "El pájaro espino", que además de fama le reportó beneficios cuantiosos, pues fue comprada por las más importantes cadenas de televisión mundiales.

Posteriormente, en 1985, y volviendo a su faceta de especialista en personajes de aventuras, rodó para televisión "Wallemberg: historia de un héroe", basada en la novela "The bourne identity" en la que interpreta a un aristócrata sueco; y "El capitán Cook". Más tarde, y tras el éxito de "El pájaro espino", vendrían títulos como "El oeste soñado" o "Casanova", ambas de 1986.

Aunque se consideraba actor televisivo ha interpretado para la pantalla grande los más diversos personajes. Son destacables sus intervenciones en "Petunia" en 1968, "La loca de Chaillot" en 1969, "La pasión de vivir" en 1970, "Julio César" en 1971, "Los tres mosqueteros" en 1973, "El coloso en llamas" en 1974, "La zapatilla y la rosa" en 1977, "La espada", en 1978.

También "Asesinato por teléfono" en 1982, "Las Minas Del Rey Salomón" en 1985, o "Allan Quatermain y la ciudad perdida del oro" de 1986, junto a Sharon Stone, James Earl Jones, Henry Silva y Robert Donner.

En 1987 representó la obra "Blithe Spirit" en un teatro neoyorquino, con la actriz estadounidense Geraldine Page.

En 1993 la obra musical "My Fair Lady" ("Mi querida señorita") volvió a Broadway de la mano de Chamberlain en el papel del profesor Henry Higgins, el excéntrico lingüista que se empeña en reeducar a una joven del arrabal londinense para convertirla en una señorita de la alta sociedad. La crítica calificó el montaje como éxito, también desde el punto de vista económico. Dos años más tarde la estrenó en Europa, concretamente en Berlín.

Regresó a la pequeña pantalla con la continuación de la serie de televisión "El pájaro espino" , basada en la obra de Collen McCullough. En "El pájaro espino: los años perdidos" (1996), Chamberlain fue el único actor que repitió el papel interpretado 10 años antes.

Trabajó en las series "El capitán Barbanegra" (2006, Kevin Connor), junto a Angus Macfayden, Mark Umbers, Jessica Chastain y Stacy Keach; "Las reglas del juego", donde hizo un cameo en 2012; Chuck (2010; Brothers & Sisters (2010-11); Thundercats (2011) y Twin Peaks (2017).

Entre sus últimas películas figuran, "The Perfect Family" (Anne Renton) y "We Are the Hartmans" (Laura Newman), ambas estrenadas en 2011, además de "Nightmare Cinema" (2018), Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura y Alejandro Brugués).

A lo largo de su carrera recibió galardones como el mencionado Globo de oro de la prensa extranjera, tres medallas de oro de Photoplay, el Guide de televisión, y el premio Club de Prensa Femenina de Hollywood. También, cuenta con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante un homenaje que le dio el Festival de Cine Norteamericano, en 1990 en Deauville (Francia), el actor subrayó que abrazó la carrera teatral y cinematográfica porque, desde niño, no le gustaba mucho la vida real y encontró en el espectáculo "una formidable vía para la evasión imaginativa".

El galán de cine y televisión, que durante años cautivó el corazón de las mujeres desde la pantalla, y al que se le atribuyeron romances con actrices como Valerie Perrine, Dolores South y Taryn Power, declaró públicamente su homosexualidad en 2003. Siete años después, manifestó al diario "The Advocate" que "no le recomendaría" a un hombre con aspiraciones de papeles protagonistas en Hollywood que saliera del armario.

El actor también ha colaborado en acciones para promover la protección del medio ambiente.

Richard Chamberlain mantuvo una relación sentimental con el actor Wesley Eure y con el productor Martin Rabett.