Actor de Gossip Girl aplaude a bomberos mexicanos en Los Ángeles

La costa oeste de Estados Unidos, esta semana, acaparó la atención del mundo entero ante la emergencia por los incendios forestales en el condado de Los Ángeles, donde miles de personas fueron evacuadas.

La magnitud de los incendios, que continúan activos hasta la fecha debido a los fuertes vientos, logró llegar hasta las zonas de Hollywood Hills, Pacific Palisades y las montañas de Santa Mónica, lugares donde residen varias personalidades de la farándula como Paris Hilton, Jammie Lee Curtis, Billy Cristall y Anthony Hopkins, quienes han confirmado la pérdida de sus lujosas casas por el incesante fuego.

Otra de las actrices que perdió su mansión en Pacific Palisades debido a la voracidad de las llamas, fue Leighton Meester, quien le dio vida a la icónica "Blair Waldorf" en la exitosa serie Gossip Girl.

Ante el desastre natural, muchas estrellas se han solidarizado, reiterando en redes sociales su apoyo a compañeros y amigos que han resultado afectados. Entre ellos el actor Billy Baldwin, que fue parte del elenco de la exitosa serie que revolucionó a la televisión en 2007.

Por medio de X, Billy Baldwin, quien interpretó a "William Van Der Woodsen", padre de "Serena" en dicho programa, elogió la ayuda internacional que está recibiendo la comunidad angelina en estos momentos de crisis, destacando el trabajo de los bomberos mexicanos.

"Thank you Mexico, thank you Canadá", escribió el famoso actor con el hashtag 'California Strong', al compartir videos de los equipos de rescate, quienes en colaboración con autoridades de Estados Unidos, trabajan jornadas extenuantes para contener las llamas.