Actor de Durango brilla en Hollywood

A Julio César Cedillo lo ha "matado" Benicio del Toro; en su momento compartió set con Kevin Spacey y ha sido militar en la icónica serie Prisión Break, pero es quizá poco conocido en México, a pesar de ser oriundo de Durango.

El actor de 54 años no se incomoda con ello. Sus personajes, aunque quizá pequeños en tiempo, pero enmarcados en escenas memorables como la de la cinta Sicario, donde Del Toro lo asesina a él y su familia durante la cena, le han significado una carrera de tres décadas en Estados Unidos.

En México, donde acepta personajes "cortos", ya se le dio en el pasado una nominación al Ariel en Coactuación Masculina, al interpretar a un trailero que, con pocos minutos en pantalla, es pieza fundamental en el filme A cielo abierto, de Mariana y Santiago Arriaga.

"No hay personajes pequeños, llevo 36 años siendo actor allá y me ha tocado estar en escenas de las que la gente no para de hablar. Toda mi vida he hecho personajes supuestamente pequeños, pero no, son de carne y hueso y es alguien que suma al cuento, no es para que se luzca el actor", considera Cedillo.

El histrión tenía cinco años cuando se mudó a EUA con su mamá. Pero nunca dejó de estar en México, así que prácticamente no tiene acento. Es de Durango, pero tiene familiares y amigos en Chihuahua y Zacatecas.

Así fue como conoció a principios de siglo a Guillermo Arriaga, escritor de Amores perros y Babel, quien lo eligió para su ópera prima Los tres entierros de Melquiades Estrada, ganadora en Cannes.

"Siempre quise ser actor y allá me la jugué con el inglés. Como todos, he tenido subidas y bajadas. De hecho, siempre he sido un orgulloso mexicano, no quería tener la ciudadanía estadounidense, pero a los 30 años, cuando las cosas estaban difíciles, mi suegro me dijo que lo hiciera, porque si algo hacía o me pasaba, me regresarían a México", recuerda Cedillo.

Este año, con la idea de permanecer más tiempo laboral en México, logró entrar al elenco de la serie de superhéroes El Gato, protagonizada por Diego Boneta (Luis Miguel, la serie), para Prime Video.

La producción está basada en el comic "El Gato Negro" de Richard Domínguez, sobre un joven que descubre que su padre era un justiciero en la década de los 70.

Se trata de ocho episodios en los que también actúan Adriana Barraza, Dolores Heredia, Paulina Gaitán y Alfonso Dosal.

"Es un superhéroe tipo Batman mexicano, pero con otra perspectiva. Su personaje viene a México al sepelio de su papá y ahí se topa con toda la familia, a la cual no conocía porque él es resultado de un noviazgo de su papá", cuenta Cedillo, quien por cuestión contractual no puede revelar su personaje.