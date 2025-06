Acoso escolar, una constante en la segunda Visitaduría de la CEDH con sede en Gómez Palacio

El acoso escolar o bullying se han vuelto una constante en la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Durango, ya que mes con mes se reciben casos relacionados al sector educativos, sobre todo por el tema de intimidación de menores contra menores. Al momento solo se han recibido tres quejas en donde no son catalogadas como tal, sino como omisión por parte de la autoridad escolar.

Sarah de los Santos Llamas, segunda visitadora de la CEDH con cabecera en Gómez Palacio, dijo que entre los casos que se han presentado relacionados con el sector educativo, no están relacionadas con la negativa al derecho a la educación, sino a los relacionados con el acoso escolar.

“En este caso, los niños, las niñas y adolescentes que están sufriendo alguna situación de acoso escolar o bullying y solicitan información sobre el tema como: qué debo hacer, a dónde debo, con quién debo hablar estos temas, qué tipo de ayuda debo recibir”, dijo de los Santos.

También explicó que dentro de la CEDH se cuenta con dos áreas, que es la de orientaciones, en donde el padre de familia acude a externar esta situación y este problema “y nosotros lo orientamos sobre cuáles son los caminos y las alternativas que tienen para poder señalar este punto”.

Además, explicó que “cuando nuestros hijos son víctimas de acoso escolar en la escuela, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es hacer el señalamiento a la autoridad educativa, en este caso a la maestra o a la dirección y dejar este antecedente. Mi recomendación es que lo hicieran por escrito; sin embargo, lo pueden dejar de manera verbal, y hacer de conocimiento a las autoridades educativas para que ellas puedan tomar las medidas necesarias y poder garantizar la seguridad e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Al momento, dijo, son tres las quejas relacionadas con acoso escolar; sin embargo, no son clasificadas como tal. “No se califica como acoso escolar, sino que se clasifica como una omisión por pate de la autoridad en donde ya se le hizo el reporte, pero no ha llegado al respecto. En ese sentido como he comentado, cada mes en la recepción de quejas, nuestros servicios son gratuitos, son confidenciales, que no llevan una formalidad en el tema”.