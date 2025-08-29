Acosador sexual es detenido por agentes de la DSPM de Torreón

José Antonio “NN” de 51 años de edad, fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal señalado por presunto acoso sexual en agravio de una trabajadora de una tienda de conveniencia.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, en el cruce del bulevar Carlos López Sosa y bulevar Efraín López Sánchez, en la colonia Viñedos, cuando personal de sala de radio alertó a los elementos sobre la situación.

Al arribar al lugar, los oficiales hicieron contacto con la empleada de un establecimiento Círculo K, quien relató que un cliente ingresó a comprar una botella de vodka y, al momento de recibir el producto y el comprobante de compra, éste le acarició la mano y posteriormente le solicitó su número telefónico. La mujer se negó y le pidió retirarse, sin embargo, el individuo insistió, faltándole al respeto e incluso intentando jalarla hacia la bodega del lugar.

La víctima logró zafarse y advirtió al sujeto que ya estaba siendo grabado, lo que provocó que abandonara el establecimiento. Minutos después, fue ubicado a unos metros, logrando su aseguramiento junto con el vehículo en el que viajaba, una camioneta tipo pickup color roja con placas del Estado de Durango.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de acoso sexual y/o lo que resulte.