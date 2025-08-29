Policiaca Policiaca Incendios Fallecimientos Accidentes viales homicidios

Acoso sexual

Acosador sexual es detenido por agentes de la DSPM de Torreón

Acosador sexual es detenido por agentes de la DSPM de Torreón

Acosador sexual es detenido por agentes de la DSPM de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN.-

José Antonio “NN” de 51 años de edad, fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal señalado por presunto acoso sexual en agravio de una trabajadora de una tienda de conveniencia.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, en el cruce del bulevar Carlos López Sosa y bulevar Efraín López Sánchez, en la colonia Viñedos, cuando personal de sala de radio alertó a los elementos sobre la situación.

Al arribar al lugar, los oficiales hicieron contacto con la empleada de un establecimiento Círculo K, quien relató que un cliente ingresó a comprar una botella de vodka y, al momento de recibir el producto y el comprobante de compra, éste le acarició la mano y posteriormente le solicitó su número telefónico. La mujer se negó y le pidió retirarse, sin embargo, el individuo insistió, faltándole al respeto e incluso intentando jalarla hacia la bodega del lugar.

La víctima logró zafarse y advirtió al sujeto que ya estaba siendo grabado, lo que provocó que abandonara el establecimiento. Minutos después, fue ubicado a unos metros, logrando su aseguramiento junto con el vehículo en el que viajaba, una camioneta tipo pickup color roja con placas del Estado de Durango.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de acoso sexual y/o lo que resulte.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Acoso sexual Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Acosador sexual es detenido por agentes de la DSPM de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410212

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx