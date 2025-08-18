Accidente vial en Ciudad Industrial moviliza a cuerpos de rescate

Policiaca Saltillo Accidentes viales Accidentes Fallecimientos Policiaca

La mañana del lunes se registró un accidente vehicular en el sector de Ciudad Industrial, que dejó como saldo daños materiales y la atención médica preventiva a dos conductores, uno de ellos con embarazo de cinco meses.

El percance ocurrió alrededor de las 11:24 horas en la calle Brittingham, esquina con Antonio Dueñas Orozco, donde participaron un automóvil Nissan Sentra con placas del estado de Coahuila, conducido por Valeria Angélica, de 32 años, y un vehículo tipo Geli, manejado por Alan Israel, también de 32 años de edad.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para neutralizar un derrame de aceite y combustible, además de desconectar las baterías de las unidades involucradas para evitar un posible incendio.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a ambos conductores, constatando que ninguno presentó lesiones de gravedad, aunque la conductora embarazada fue valorada con especial cuidado.


En la atención participaron también personal de Tránsito y Vialidad, así como peritos del Tribunal de Justicia Municipal, quienes se encargaron de tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de los vehículos con apoyo de grúas.


En la emergencia estuvieron presentes además unidades de Bomberos 30 y 03, junto a elementos de Protección Civil.


Las autoridades confirmaron que solo se registraron pérdidas materiales y que no fue necesario solicitar apoyo adicional.


               
               


               

               
               

               
               
               
