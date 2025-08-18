Accidente vial en Ciudad Industrial moviliza a cuerpos de rescate

La mañana del lunes se registró un accidente vehicular en el sector de Ciudad Industrial, que dejó como saldo daños materiales y la atención médica preventiva a dos conductores, uno de ellos con embarazo de cinco meses.

El percance ocurrió alrededor de las 11:24 horas en la calle Brittingham, esquina con Antonio Dueñas Orozco, donde participaron un automóvil Nissan Sentra con placas del estado de Coahuila, conducido por Valeria Angélica, de 32 años, y un vehículo tipo Geli, manejado por Alan Israel, también de 32 años de edad.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para neutralizar un derrame de aceite y combustible, además de desconectar las baterías de las unidades involucradas para evitar un posible incendio.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a ambos conductores, constatando que ninguno presentó lesiones de gravedad, aunque la conductora embarazada fue valorada con especial cuidado.

En la atención participaron también personal de Tránsito y Vialidad, así como peritos del Tribunal de Justicia Municipal, quienes se encargaron de tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro de los vehículos con apoyo de grúas.

En la emergencia estuvieron presentes además unidades de Bomberos 30 y 03, junto a elementos de Protección Civil.

Las autoridades confirmaron que solo se registraron pérdidas materiales y que no fue necesario solicitar apoyo adicional.