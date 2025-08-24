Policiaca Accidentes Viales Incendios Detenidos Fallecimientos accidentes

Accidente en la colonia La Amistad deja dos menores lesionados y cuantiosos daños materiales

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este domingo se registró un fuerte accidente vial en el cruce de la avenida Atenas y la calle Andros, en la colonia La Amistad, lo que derivó en la movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El percance involucró a una camioneta Dodge SLT de color blanco, conducida por Juan Antonio “N”, de 29 años de edad, y un vehículo Saturn VU6 en color gris, manejado por Vanessa “N”, el cual resultó con los mayores daños y en donde viajaban los lesionados.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la unidad Saturn circulaba por la calle Andros cuando no respetó la señal de alto y terminó impactándose contra la camioneta Dodge que avanzaba sobre la avenida Atenas. La conductora argumentó que otra camioneta le obstruyó la visibilidad, motivo por el cual no alcanzó a detenerse a tiempo.

Tras el impacto, la Saturn VU6 presentó serias afectaciones en su costado izquierdo, con la puerta trasera severamente dañada y la caída del sistema de escape, además de que por la fuerza del choque estuvo a punto de estrellarse contra un poste de concreto.

En el interior de la unidad gris viajaban dos menores de edad: Jesús, de 4 años, y Esteban, de 5 años, quienes resultaron heridos. Uno de los niños presentó una herida sangrante en la frente, mientras que el segundo sufrió golpes diversos. Ambos fueron atendidos por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes posteriormente los trasladaron a un hospital para una valoración más detallada.


Al lugar arribaron también peritos de Tránsito y Vialidad, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes tomaron conocimiento del accidente y aseguraron la zona para evitar otro percance. Finalmente, una grúa retiró ambos vehículos, los cuales fueron enviados al corralón municipal mientras se deslindan responsabilidades legales.






               
               


               

               
               

               
               
               
