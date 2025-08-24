Accidente en el bulevar Revolución deja a menor lesionado y daños en infraestructura vial

La noche del sábado se registró un aparatoso accidente vehicular sobre el bulevar Revolución, a la altura del desnivel ubicado frente a la plaza Jumbo, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de rescate en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chrysler 200, color plata, era conducida por una mujer que viajaba acompañada de sus hijos menores y de otra familia integrada por una pareja con dos niños. Al salir del paso deprimido y circular con dirección de Matamoros hacia Torreón, la conductora aseguró que otro automóvil le cerró el paso, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

El vehículo terminó impactándose contra el muro de contención derecho derribando además varias boyas de señalización. El fuerte golpe provocó que los ocupantes resultaran lesionados, siendo atendidos en el lugar por personal de la Cruz Roja Mexicana y del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Aunque la mayoría de los pasajeros únicamente presentaban golpes leves, un adolescente de 14 años tuvo que ser trasladado a la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que se sospechaba de una lesión en la columna, producto del llamado “latigazo cervical” derivado del impacto.

En el lugar, elementos de Bomberos y Protección Civil se encargaron de desconectar la batería del automóvil y neutralizar el derrame de fluidos para evitar un posible incendio. Asimismo, personal de Tránsito y Vialidad implementó un operativo para desviar el tráfico vehicular y evitar embotellamientos.

Cabe señalar que la conductora del automóvil accidentado se negó a proporcionar sus generales a las autoridades, por lo que el caso quedó bajo resguardo de los peritos de Tránsito Municipal, quienes ordenaron el traslado del vehículo al corralón de la ciudad mientras se deslindan responsabilidades.