Accidente automovilístico en el Centro de Torreón moviliza a cuerpos de emergencia

Aproximadamente a las 22:13 horas, de la noche del jueves 28 de agosto, ocurrió un accidente automovilístico en el cruce de avenida Francisco I. Madero y calle Arista, en el Centro de Torreón.

En el percance se vieron involucrados un Audi A3 modelo 2020 con placas del estado de Durango, conducido por Saya, acompañada de Silva, Anahí y una menor de un año, Romina y un Chevrolet Beat modelo 2020 con placas del estado de Coahuila, conducido por Carla Francesca.

Al llegar, los bomberos implementaron medidas preventivas al descartar posibles derrames de combustible y desconectar las baterías de ambos automóviles.

La Cruz Roja otorgó atención médica a todos los involucrados, incluidos los adultos y la menor, sin que ninguno ameritara traslado hospitalario.

En la escena estuvieron presentes dos ambulancias de Cruz Roja, la unidad 09 de Bomberos, una patrulla de Tránsito y Vialidad así como personal de Protección Civil Municipal. Hasta el cierre del reporte, se desconocen las pérdidas materiales ocasionadas.


Mientras los accidentes viales en Torreón han disminuido alrededor de un 10 % en 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales, al cierre de julio de este año se contabilizan 30 personas fallecidas por accidentes viales. De ellas, 11 eran motociclistas, 11 peatones, y 6 ocupantes de vehículos particulares, además de un ciclista y una víctima vinculada a un camión .


               
               


               

               
               

               
               
               
