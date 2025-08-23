Academia ‘Salvher Soccer’ vive intensa semana de actividad

La academia Salvher Soccer Gómez Palacio vivió una intensa semana de actividad, con sus 5 categorías enfrentando a rivales de jerarquía en las instalaciones de Miami Soccer Indoor; los resultados fueron variados, pero la academia sigue demostrando su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos laguneros.

TRIUNFOS Y DERROTAS

En un partido emocionante, la categoría Juvenil “A” de Salvher Soccer derrotó 2-1 a Unión Mina, con un doblete de Alberto.

Los dirigidos por Carlos Medrano se reencontraron con el triunfo luego de tres semanas, lo que les da un impulso anímico importante. La garra y entrega de los jugadores fueron clave para remontar el marcador y asegurar la victoria.

Por otro lado, la categoría Convivencia de Salvher Soccer sufrió una dura derrota ante Unión Mina, con un marcador de 7-2. A pesar de la desventaja, los goles de Salvador Novella e Iker mostraron la calidad de los jugadores naranjas. Aunque no fue el resultado esperado, la experiencia será valiosa para el crecimiento del equipo.

En un partido emocionante, los pequeños de Asqueles se impusieron 6-5 a Unión Mina, gracias a un triplete de Ian Medrano, y una sólida actuación de Dilan Alexis en el medio campo y Mateo Rodríguez en la portería. Los comandados por Pedro Novella García demostraron su habilidad y determinación para asegurar las tres unidades.

En un partido de poder a poder, Biberones cayó 2-1 ante Laguna Athletic. Aunque los dirigidos por Luis Calzada dejaron todo en la cancha, no les alcanzó para lograr la igualada. La anotación de Camila mostró el empuje y corazón de los jugadores naranjas, y la experiencia será valiosa para futuros partidos.

La categoría Dientes de Leche de Salvher Soccer tuvo una actuación redonda al golear 6- 1 al Calor Futbol Club. Brandon Castañón destacó con cuatro anotaciones, mientras que Ian Medrano y Sergio Alexis cerraron la cuenta para los dirigidos por Enrique Silva. El equipo sigue en ascenso rumbo a la liguilla, demostrando su potencial y habilidad.

La academia Salvher Soccer, presidida por Pedro Novella Ayala, sigue comprometida con el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Los resultados mixtos de esta semana muestran que hay trabajo por hacer, pero también destacan la calidad y determinación de los jugadores y entrenadores.

La academia sigue siendo un referente en la formación de jóvenes futbolistas en la región.