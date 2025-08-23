Deportes Liga MX Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Lucha libre

Academia Salvher Soccer

Academia ‘Salvher Soccer’ vive intensa semana de actividad

La cancha del Miami Indoor fue testigo de ello

La institución sigue demostrando su compromiso total con el desarrollo de jóvenes talentos locales. (Especial)

La institución sigue demostrando su compromiso total con el desarrollo de jóvenes talentos locales. (Especial)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

La academia Salvher Soccer Gómez Palacio vivió una intensa semana de actividad, con sus 5 categorías enfrentando a rivales de jerarquía en las instalaciones de Miami Soccer Indoor; los resultados fueron variados, pero la academia sigue demostrando su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos laguneros.

TRIUNFOS Y DERROTAS

En un partido emocionante, la categoría Juvenil “A” de Salvher Soccer derrotó 2-1 a Unión Mina, con un doblete de Alberto.

Los dirigidos por Carlos Medrano se reencontraron con el triunfo luego de tres semanas, lo que les da un impulso anímico importante. La garra y entrega de los jugadores fueron clave para remontar el marcador y asegurar la victoria.

Por otro lado, la categoría Convivencia de Salvher Soccer sufrió una dura derrota ante Unión Mina, con un marcador de 7-2. A pesar de la desventaja, los goles de Salvador Novella e Iker mostraron la calidad de los jugadores naranjas. Aunque no fue el resultado esperado, la experiencia será valiosa para el crecimiento del equipo.

En un partido emocionante, los pequeños de Asqueles se impusieron 6-5 a Unión Mina, gracias a un triplete de Ian Medrano, y una sólida actuación de Dilan Alexis en el medio campo y Mateo Rodríguez en la portería. Los comandados por Pedro Novella García demostraron su habilidad y determinación para asegurar las tres unidades.


En un partido de poder a poder, Biberones cayó 2-1 ante Laguna Athletic. Aunque los dirigidos por Luis Calzada dejaron todo en la cancha, no les alcanzó para lograr la igualada. La anotación de Camila mostró el empuje y corazón de los jugadores naranjas, y la experiencia será valiosa para futuros partidos.


La categoría Dientes de Leche de Salvher Soccer tuvo una actuación redonda al golear 6- 1 al Calor Futbol Club. Brandon Castañón destacó con cuatro anotaciones, mientras que Ian Medrano y Sergio Alexis cerraron la cuenta para los dirigidos por Enrique Silva. El equipo sigue en ascenso rumbo a la liguilla, demostrando su potencial y habilidad.


La academia Salvher Soccer, presidida por Pedro Novella Ayala, sigue comprometida con el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Los resultados mixtos de esta semana muestran que hay trabajo por hacer, pero también destacan la calidad y determinación de los jugadores y entrenadores.


La academia sigue siendo un referente en la formación de jóvenes futbolistas en la región.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Academia Salvher Soccer

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
La institución sigue demostrando su compromiso total con el desarrollo de jóvenes talentos locales. (Especial)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408685

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx