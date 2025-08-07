Abren nueva etapa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió una nueva etapa de inscripciones con fecha límite el 10 de agosto, dio conocer el delegado en Coahuila de la Secretaría del Bienestar, Américo Villarreal Santiago.

Lo anterior, según indicó, con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión laboral juvenil, donde a la fecha en el estado, 23 municipios están activos para incorporar a jóvenes en más de mil 300 plazas disponibles, ofreciendo así una oportunidad real de desarrollo a quienes no estudian ni trabajan.

Destaco que esta iniciativa, coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), forma parte de las políticas sociales del Gobierno de México que impulsan el bienestar y la generación de oportunidades, a la par de otros programas del Bienestar.

Explicó que el enfoque del programa, es apoyar a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, brindándoles capacitación laboral formal y remunerada.

Añadió que los beneficiarios, recibirán un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, cobertura médica del IMSS y el respaldo de un plan estructurado para su desarrollo profesional, con la meta de que puedan incorporarse posteriormente al mercado laboral o emprender sus propios proyectos.

Reiteró que este programa no solo representa un ingreso para los jóvenes, sino que es una inversión en su formación y futuro.

Finalmente, invitó a los interesados a registrarse a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y aprovechar esta oportunidad de crecimiento, a través del link https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.