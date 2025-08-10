Abren juicio contra presunto asesino de delegado de la FGR en Tamaulipas

Un juez de control mexicano abrió un juicio contra un sujeto que es señalado como presunto responsable del homicidio del delegado de la Fiscalía General de República (FGR) en el estado Tamaulipas, ocurrido el pasado 4 de agosto, informó este domingo la institución.

En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, informó que logró la vinculación al proceso en contra de Jareth Roberto 'H', identificado como probable responsable del homicidio del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Vázquez Reyna fue asesinado en un atentado con granadas y disparos en la ciudad de Reynosa, fronteriza con Estados Unidos.

En la nota, la FGR recordó que el sujeto acusado fue detenido en la ciudad de Reynosa en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga; al tiempo que apuntó que la aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas.

En audiencia, citó el reporte, el juez de control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, en el Estado de México, además de cuatro meses de investigación complementaria.

Un día después del asesinato, la FGR anunció que, con el apoyo del Gabinete de Seguridad de México y de autoridades de Tamaulipas, abrió una investigación y precisó que debido a la violencia inusitada y la “brutalidad” del delito cometido, habría “una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada”.

Esto, abundó, debido a que en los últimos días de julio, el crimen organizado en Tamaulipas “tuvo un grave descalabro” cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la FGR y el Gabinete de Seguridad decomisaron más de 1,8 millones de litros de gasolina y otros combustibles, producto del hurto.

Además del aseguramiento de nueve tractocamiones, doce motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles, tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Previamente, ese mismo martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho durante su conferencia de prensa matutina, que su gobierno apoyaría para hacer justicia en el caso de Vázquez Reyna.

Organizaciones delictivas como el Cartel del Noreste (CDN), los antiguos Zetas, y Cartel del Golfo (CDG), organización criminal que controla la zona de Tamaulipas, mantienen una disputa por el control de los estados del noreste de México desde marzo de 2010, conflicto que ha provocado miles de muertos y desaparecidos. EFE